台股跌逾300點摜破9000點大關　顧立雄喊話：疫情終有控制的一天

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者林敬旻攝）

記者紀佳妘／台北報導

美股道瓊工業指數暴跌逾1300點，跌破2萬點關卡，台股今（19）日早盤一度重挫逾300點，摜破9,000點大關，金管會主委顧立雄對此表示，疫情終究會有控制的一天，呼籲投資人要有信心。

金管會主委顧立雄今天出席「政府有關部會就政府預算如何協助遭受疫情衝擊之相關產業」公聽會，他會前受訪時表示，隨著股市變動採取相關因應措施，昨天也就外資操作的借券賣出每日額度進行控管，不過國安基金是否要進場，則由國安基金委員會來決定。

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儘管台股基本面好、殖利率高，不過近期波動仍大，顧立雄認為，這是信心問題，投資人對於疫情擴散、何時終止沒有信心，且終端消費需求對經濟影響為何，因此在沒有足夠信心下，從股市賣壓來看，容易出現信心不足，「一旦上去就會有往下走的情況發生」。

顧立雄強調，生產端供應鏈也尚未出現斷鏈，儘管現在限制外國人入境、確診案例也有增加，但相信在政府嚴陣以待下，疫情終究會有控制的一天，一旦疫情受到控制，幾個月後經濟可望出現反彈，因此呼籲大家要有信心，建議投資人應長線布局、定期定額。

被問及紐約證交所關閉交易大廳，全面改用電子交易系統一事，顧立雄則說，台灣已開始實施異地辦公、異地備援，證交所更是採取三地辦公。