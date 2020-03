義大利封城插曲！黑手黨教父遭通緝7月　「提購物袋採買」被認出…當場上銬帶走

▲義大利黑手黨教父因封城遭逮,警方搜索其住處。(圖/翻攝自FACEBOOK)

記者陳亭伃/綜合報導

義大利疫情屬歐洲最嚴峻,9日該國總理孔蒂(Giuseppe Conte)下令全國封城,雖民眾過著無聊、自我保護的生活,但生活中也出現意外的插曲,其中包括水都威尼斯,一向混濁的水也變得清澈,米蘭的天空瞬間清澈許多。而近日義大利警方就因封城逮捕到通緝多時的黑手黨教父,過去該名教父(首領)曾涉及多起謀殺案。

根據英國《太陽報》報導,義大利的黑手黨相當出名,其兇殘的行事風格,且橫跨討債、毒品、特種行業、賭博等。一名遭到通緝多時的42歲黑手黨教父科迪(Cesare Antonio Cordi)涉嫌策劃多起血腥謀殺案、控制女性賣淫、販毒等,在警方的通緝名冊中遲遲難以追捕。

科迪的通緝令自2019年8月開始,他多次躲過警方攻堅,讓檢警單位相當頭痛。近期因為義大利疫情嚴重,下令封城,警方當日在路上看到手提購物袋、邊抽菸的科迪,立即上前盤問,一開始並未認出是黑手黨教父,而以為是違反規定外出的居民,並要求他交出證件確認身分,直到確認身分後,竟發現是通緝犯。

警方表示,當下科迪並沒有想要逃跑,而是冷靜的面對警方,2007年科迪的父親同樣也是黑手黨成員,被判無期徒刑,最後死於監獄內,科迪之後繼承父親衣缽,成為黑手黨教父,如今卻敗在新冠肺炎封城。

