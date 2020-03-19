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義大利、南韓死亡率差很大！專家曝2關鍵原因：老人和吸菸者

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▲▼義大利新冠肺炎的死亡率高。（圖／路透）

▲義大利的老年人口多。（圖／路透，下同）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，世衛秘書長譚德塞點名義大利和南韓兩國最令人擔憂，不過義大利的死亡率卻遠高於南韓。根據國外專家分析，關鍵在於人口結構和生活習慣，義大利的老年人口多，其中多數又有抽菸的習慣，因此死亡率高於南韓。

綜合CNN、9NEWS等外媒報導，根據聯合國2015年的一份報告顯示，義大利人口中有28.6％的人年齡在60歲以上（世界第二，僅次於日本的33％）；相比之下，韓國60歲以上的人口比例為18.5％，在世界排名第53。在義大利感染新冠肺炎而死亡的病例中，有90％發生在70歲以上的老年人中。

▲▼義大利新冠肺炎的死亡率高。（圖／路透）

相比之下，韓國的疫情較多數發生在年輕人身上，在60歲以上的人群中，只有20％的病例被診斷出，受影響最大的群體是20多歲的人，幾乎佔所有病例的30％。以性別來說，根據中國最初爆發的數據，男性的整體死亡率為4.7％，女性為2.8％，兩者之間存在巨大差異。對於韓國來說，這是個好消息，因為在韓國有62％的病例是女性。

以生活習性來說，吸煙顯然與存活率低有直接關聯，雖然義大利與南韓的吸菸率大致相同，義大利人為24％，韓國人為27％，但是吸菸者的性別結構存在很大的差異。在義大利，男性吸煙率為28％，而女性吸煙率為20％；而在韓國，男性吸菸率為50%，女性吸菸率則不到5％。換句話說，韓國的新冠肺炎病例爆發在年輕、不吸煙的女性中，義大利則是爆發在老年人中，其中又多數為吸菸者。

義大利過去24小時內新增3526例確診病例，累計確診達3萬1506例，突破3萬人感染。另外，死亡人數新增345例，累計死亡2503人，死亡率高達 8.3%。

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