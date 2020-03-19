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《時代》：WHO若未拒絕台灣「可以拯救許多生命」！力讚台灣防疫全球最罩

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▲▼義大利新冠肺炎的死亡率高。（圖／路透）

▲歐美各地疫情慘重。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

面對全球疫情擴散，世界衛生組織（WHO）屬於各國防疫政策決議的標竿依據，但自新冠肺炎擴散全球，幾乎無一國家倖免。美國《時代》（TIME）雜誌就特別提到台灣，認為台灣遭到WHO的衛生討論外，全球損失極大，「因為他們的參與本來可以挽救許多生命」。

根據《時代》雜誌內容提到，台灣有2300萬左右的人，其中數萬人在中國居住、工作，雖相隔一道台灣海峽，但自疫情爆發至今，歐洲已經上萬人感染，台灣截至19日僅108例確診（文章記載至18日），這樣的控制，令人驚訝。當然這樣的防疫經驗並非第一次，在2003年SARS期間，台灣就已經有足夠的經驗，因此新冠肺炎疫情爆發，台灣立刻布局一系列的措施來控制疫情。

文章中指出，WHO可以從台灣的經驗中吸取可用策略，但偏偏近年來國際衛生組織受到中國的政治問題，被迫將台灣拒於門外，也因為台灣總統蔡英文對於中國對台政策「觀念不同」導致雙方關係僵持。直到2016年台灣終於被以「非國家」的身分參加，但過去三年又再度被拒絕進入組織會議。

▲中央流行疫情指揮官陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

▲台灣防疫受到國際讚揚。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

台灣的疾病管制中心從旅遊禁令，到口罩配給都有適當的政策，並且將傳播假消息的人進行懲罰，此外更結合健保、出入境資料整合所有公民的旅遊史，並徹底執行14天的居家隔離、自主管理政策。而台灣政府對於疫情也保持高透明度，透過每天的記者會、廣告宣導衛生防疫方式、與疫情回報。

時代雜誌文章中也分析，並非所有歐美國家都是用台灣的抗疫方式，但無可質疑的，這樣的做法拯救了許多人，防止了疫情擴大的速度，人民也不會過度恐慌，「我們應該參考台灣的意見，吸取可用方法，因為新冠肺炎已經是全球大流行的情況」。

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