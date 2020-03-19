台股獵人曝「抓漲點秘密」！200萬滾到近千萬　年均獲利30%

▲朱晏廷表示，當股票打出「第二隻腳」再進場，是相對穩健的方式。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

攤開投資達人朱晏廷的操作戰績，光是股票部位就從6年前的200多萬元，滾到如今的近千萬元，這還不加其他外匯、比特幣等操作獲利，而他認為每項金融商品的買賣、停利停損邏輯都不會差太多，關鍵在於靜待好的起漲點。

堅持股票做漲不做跌的朱晏廷直言，自己操作上都是以賺價差為主。「因為這是我的能力圈。」而他的選股起手式，就是每天從中型100成分股中，找出股價跌回季線，且季線仍保持上揚的股票，同時再進一步觀察籌碼，若是外資或投信於過去的30天內，買超超過10天，他就會將該股票列入觀察名單。

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「符合上述技術面及籌碼面條件，還不是開槍的時候，必須靜待股價打出第2隻腳。」朱晏廷強調，許多投資人看到季線上揚且股票跌回季線，就急著進場，但那並非最佳進場點，有時恐怕會一路往下摜，最好靜待股價打出第二隻腳，也就是在「W」字形的右邊尖底進場（意即股價第一次壓回季線後，出現反彈向上，隨後再一次又被壓到季線才進場）。

「會開槍還不夠，還要懂得有效運用子彈。」朱晏廷強調，假設股票資金有100萬元，他會平均分成5等份，買5檔股票，每檔部位不超過20萬元。接著，看到「開槍」點後，他會先用50%資金，也就是10萬元買進第一批，「第一槍先建基本單。」若股價從第2隻腳，順利往上彈過前高，就用剩下的50%再買進，「第2槍補進加碼單。」

至於如何停利？朱晏廷說，他習慣用月K線找出股價的歷史高點，當價格走到高點，也就是交易密集區位置時做停利，但如果是創新高的股票，他會抓大約30%獲利，或每個整數價位（50元、百元）做分批停利。

在停損方面，朱晏廷則相當果斷，只要虧損5%就砍，「這表示第2隻腳沒站穩。」靠著這一套操作準則，朱晏廷每次出手平均都有3成獲利。

朱晏廷投資小檔案

年齡：48歲

現職：全職投資人、金牌獵人投資學院創辦人

學歷：真理大學資訊管理系

經歷：飲水機業務、承通投顧業務員

興趣：玩桌遊、跑馬拉松

投資座右銘：在股市要像獵人一般，隨時保持心靜、耐心；寧可錯過，不可犯錯。

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