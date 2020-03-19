巴西訪美代表團「隨行22人已爆17例」　總統等待三採…走入人群握手！

▲巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）預計下周進行第三次檢測，卻忽視防疫指示，走入人群握手。（圖／路透）

文／中央社記者唐雅陵聖保羅18日專電

新冠肺炎在巴西蔓延，日前陪同巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）訪美的22位隨行人員已17人確診。疫情最嚴重的聖保羅市，市政府今天下令關閉商店，只有市場等供應基本民生物資行業可營業。

巴西安全機關部長艾雷諾（Augusto Heleno）和礦能部長艾布奎克（Bento Albuquerque）今天分別通過社群媒體確認他們感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）。

▲美國總統川普（Donald Trump）與巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）在佛州海湖莊園共進晚餐。（圖／路透）

加上這兩位部長，3月初陪同巴西總統波索納洛訪問美國的22位隨行人員中，已有17人確診，只有第一夫人蜜雪兒（Michelle Bolsonaro）、波索納洛的兒子眾議員愛德華多（Eduardo Bolsonaro）、巴拉納州長朱尼奧（Ratinho Junior）、國防部長席瓦（Fernando Azevedo e Silva）、外交部長艾拉烏喬（Ernesto Araujo）和波索納洛本人的病毒檢測呈陰性反應。



雖然波索納洛的兩次病毒檢測都呈陰性反應，衛生部建議他下星期再度檢測，這段期間應與他人保持社交距離。

波索納洛不僅打破防疫建議，15日在首都巴西利亞舉行的支持政府、抗議司法和立法機關的示威活動，甚至與群眾握手寒暄，引起各界爭議。昨晚聖保羅和里約熱內盧等市許多民眾更發起敲鍋抗議波索納洛沒有以身作則的行為。

波索納洛與多位部長今天都戴口罩出席記者會，祭出新的防疫措施。波索納洛強調他只是因為現場有兩位部長確診才戴口罩。

波索納洛重申民眾對他在示威活動中出現的反應過於歇斯底里，而敲鍋抗議是民主表現。

▲巴西公民從武漢返回巴西。（圖／路透）

巴西18日新增3起2019冠狀病毒疾病死亡案例，患者年齡分別為65、81和85歲。加上這3起案例，巴西已累計4起死亡案例，都在聖保羅州。

截至今天下午，巴西共有489起感染新型冠狀病毒確診病例，至少240起在聖保羅州，其中20%的患者情況嚴重住院。另外全國有8819起疑似病例。

2019冠狀病毒疾病疫情持續在巴西蔓延，聖保羅州和市政府已採取關閉學校等遏阻人群聚集的措施。州政府今天再宣布23日起關閉聖保羅都會地區所有購物中心和健身中心至4月30日，以遏制病毒傳播。

聖保羅市政府今天亦下令從20日起限制市內商店對外銷售（只允許電話或網路銷售服務）至4月5日，只有麵包店、藥房、餐廳、超市、加油站和露天市場可以開門營業。

聖保羅州政府還宣布，各地衛生所將從23日起展開流感疫苗接種活動；民眾亦可從4月13日起在藥房接受免費疫苗注射。衛生廳強調，流感疫苗不能保護民眾對抗新型冠狀病毒，但有助加快診斷冠狀病毒。

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