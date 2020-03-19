快訊／川普簽了！「第二階段紓困法案」3兆元　免費提供病毒檢測

▲川普當天就簽署參議院遞上的「第二階段紓困法案」。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國參議院周三（18日）通過「第二階段紓困法案」，川普也在同天稍後正式簽署生效，總額1000億美元（約新台幣3兆元）的資金，未來將用作國人免費病毒檢測、失業救助、病假和帶薪休假期間的薪水支付。

根據《福斯新聞台》（Fox News）報導，川普14日即在推特上發文支持該項法案，當時法案正從眾議院準備要往參議院的路上。他說他完全支持法案內容，「這項法案會在我的指導下，進行免費新冠病毒檢測，並且幫受到疫情影響的美國工人支付病假期間的薪資。」

時間越來越接近2020總統大選，民主和共和兩黨互相拉攏和攻訐也將隨之白熱化，然而半路殺出的新冠肺炎（COVID-19）攪局，迫使兩黨必須先放下成見。參議院多數黨領袖麥康諾（ Mitch McConnell）雖然批評眾議院發言人裴洛西（Nancy Pelosi），以及財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）的動作太倉促，但仍然發動黨員「不論如何給我投贊成就對了」，為的就是在疫情全球大流行期間，展現兩黨仍能共同合作為國的風度。

麥康諾表示當前是兩黨必須共同合作的緊急狀況，他在投票前即呼籲兩黨參議員，不要讓完美主義（意味逐條逐字修正法案），變成政府援助受疫情衝擊的人民的阻礙。最後票數以90比8通過。

