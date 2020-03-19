美國油價暴跌24%　創史上第三大單日跌幅

▲新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊旅運需求，美國油價今天大跌24%，為史上第三大單日跌幅。（圖／達志影像／美聯社）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊全球旅運需求，加上沙烏地阿拉伯與俄羅斯決定增產，影響所及美國油價今（19）日大跌24%，不僅為史上第三大單日跌幅，更創18年來新低點。

新冠肺炎疫情在全球持續蔓延，儘管各主要經濟體宣示將推出刺激經濟措施，卻仍無法緩解因疫情大流行及價格戰引起的擔憂，國際油價今天再度下挫。

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兩大原油期貨合約紐約西德州中級原油（WTI）價格盤中一度狂瀉26%，跌至每桶20.06美元；終場暴跌6.58美元，跌幅24.4%，收在每桶20.37美元，創2002年2月以來新低。倫敦布倫特原油價格大跌3.85美元，跌幅13.4%，收在每桶24.88美元，創2003年5月以來新低。

油價專家表示，油市因為沙烏阿拉伯與俄羅斯等重要產油國掀起價格戰而面臨壓力，加上新冠肺炎疫情延燒，衝擊原油市場需求引發憂心，本周油價走勢仍是易跌難漲。

國際油價走勢近期波動劇烈，高盛集團（Goldman Sachs）已大幅下修今年第二季國際油價預測，預估WTI與布倫特每桶均價只剩20美元。在新冠肺炎疫情延燒下，高預估至三月底，全球每日原油消耗量恐銳減800萬至900萬桶。

國際油價持續走跌，也為用車人帶來小確幸。台灣中油15日宣佈本周汽油零售價格每公升調降3.8元，調整後的油價分別為92無鉛汽油每公升20.3元、95無鉛汽油每公升21.8元、98無鉛汽油每公升23.8元、超級柴油每公升17.7元。