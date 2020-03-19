美股道瓊暴跌1338點　台指期開盤下跌99點...跌破8900點

▲美股道瓊暴跌 1338.46 點。回頭看台指期今（19）日開盤下跌 99 點，來到 8820 點。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情的不確定性仍讓華爾街憂心忡忡，週三(18日）美股開盤賣壓不止，盤中再度遭逢熔斷，爾後美股拋售潮持續，四大指數終場仍無力回天，道瓊狂瀉 6.3%，幾乎抹去川普 2017 年上任以來的漲幅，標普跌至自 2018 年 12 月以來新低。回頭看台指期今（19）日開盤下跌 99 點，來到 8820 點，跌破9千點大關。

美股道瓊指數暴跌 1338.46 點，或 6.30%，收 19,898.92 點。標普 500 指數暴跌 131.07 點，或 5.18%，收 2,398.12 點。那斯達克指數大跌 344.94 點，或 4.70%，收 6,989.84 點。費城半導體指數暴跌 139.68 點，或 9.79%，收 1,286.84 點。

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華爾街日報報導，企業與投資人為經濟長期停擺做打算，心態轉變成「現金為王」，紛紛賣掉手中資產，掀起2008年全球金融海嘯爆發以來最全面套現潮。隨著各大企業大舉使用信用額度，金融體系中心的短期貨幣市況吃緊。

截至今早8：47，台指期下跌 89 點，來到 8830 點。