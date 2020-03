白宮官員稱新冠「功夫流感」　川普卻撐腰：100%同意它來自中國！

▲江薇家Weijia Jiang與同事。(圖/翻攝自Weijia Jiang推特)

記者劉亭/綜合編譯

美國總統川普近日稱呼新冠病毒為「中國病毒Chinese Virus」,引起許多人討論。一名中國裔記者江薇家(音譯,Weijia Jiang)17日表示,「白宮官員在我面前直接稱呼新冠病毒為功夫流感(Kung-Flu),讓我好奇,在我背後他們是怎麼稱呼的」。

Kung-Flu是結合了功夫(Kung fu)與流感(Flu)的英文諧音,這讓江薇家感到很不舒服。江薇家在廈門出生,之後與家人移民至美國西維珍尼亞州,從2012年起進入CBS擔任記者,目前特派於華盛頓DC。

在今(19)早的記者會上,一名記者向川普提問,白宮官員使用「功夫流感」來稱呼新冠病毒是正確的嗎?你會不會擔心「中國病毒」的稱呼會不會讓亞裔美國人因此被針對?但川普卻表示,並沒有種族歧視,「不,一點也不,我想他們可能會百分之百同意,它是來自中國。」

當天稍早的時後,白宮顧問凱利安•康威(Kellyanne Conway)被問及此事時,以相當具有戰鬥性的語氣表示,雖然使用「功夫流感」的用詞「當然是錯的」,但她拒絕回答假設問題,並且要求找出誰曾經和江薇家接觸。

