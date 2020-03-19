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白宮官員稱新冠「功夫流感」　川普卻撐腰：100%同意它來自中國！

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▲江薇家Weijia Jiang。（圖／翻攝自Weijia Jiang推特）

▲江薇家Weijia Jiang與同事。（圖／翻攝自Weijia Jiang推特）

記者劉亭／綜合編譯

美國總統川普近日稱呼新冠病毒為「中國病毒Chinese Virus」，引起許多人討論。一名中國裔記者江薇家（音譯，Weijia Jiang）17日表示，「白宮官員在我面前直接稱呼新冠病毒為功夫流感（Kung-Flu），讓我好奇，在我背後他們是怎麼稱呼的」。

Kung-Flu是結合了功夫（Kung fu）與流感（Flu）的英文諧音，這讓江薇家感到很不舒服。江薇家在廈門出生，之後與家人移民至美國西維珍尼亞州，從2012年起進入CBS擔任記者，目前特派於華盛頓DC。

▲▼川普。（圖／路透）

▲川普。（圖／路透）

在今（19）早的記者會上，一名記者向川普提問，白宮官員使用「功夫流感」來稱呼新冠病毒是正確的嗎？你會不會擔心「中國病毒」的稱呼會不會讓亞裔美國人因此被針對？但川普卻表示，並沒有種族歧視，「不，一點也不，我想他們可能會百分之百同意，它是來自中國。」

當天稍早的時後，白宮顧問凱利安•康威（Kellyanne Conway）被問及此事時，以相當具有戰鬥性的語氣表示，雖然使用「功夫流感」的用詞「當然是錯的」，但她拒絕回答假設問題，並且要求找出誰曾經和江薇家接觸。

▲江薇家稱白宮官員稱呼新冠肺炎為功夫流感。（圖／翻攝自Weijia Jiang推特）

▲江薇家稱白宮官員稱呼新冠病毒為功夫流感。（圖／翻攝自Weijia Jiang推特）

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