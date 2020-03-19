　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

WHO翻舊帳警告川普「別再稱中國病毒」：H1N1也沒說是北美流感

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼WHO秘書長譚德塞（Tedros Ghebreyesus），WHO公衛緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）。（圖／路透）

▲WHO秘書長譚德塞（Tedros Ghebreyesus，右），WHO公衛緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan，左）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普三度用「中國病毒」來稱呼新冠病毒，並強調說沒有種族歧視，因為病毒來自中國，會這樣說是希望用詞精確。對此世界衛生組織WHO批評川普說法可能在無意中導致種族歧視，警告川普別再說「中國病毒」。

世界衛生組織18日再日內瓦總部召開新冠病毒例行記者會，WHO突發衛生事件執行主任萊恩（Michael Ryan）會上表示，新冠病毒不只是老年人的疾病，對健康成年人來說也可能會變重症。

萊恩另外針對川普一再以「中國病毒」來稱新冠病毒，強調病毒沒有國界、不區分種族膚色和財富。「一直以來我們傳遞的信息就很清晰」、「我們在語言使用上要小心，應避免把病毒同個人聯繫在一起。」

萊恩同時提到2009年（H1N1）流感大流行，表示H1N1是始於北美，「我們也沒把它稱作北美流感。」呼籲全球要團結共同對抗新冠病毒，COVID-19的名稱不代表任何地理位置、動物、個人或團體。「川普的說法可能在無意中導致種族歧視」。

此外，針對美國總統川普以「中國病毒」稱呼新冠病毒，世衛官員也說，WHO刻意為這次的病毒定名，就是要避免對一國或特定群體汙名化，COVID-19的名稱不代表任何地理位置、動物、個人或團體。官員指出，川普的說法可能在無意中導致種族歧視。

ET快訊
水手服妹被輪番抽打、嫩妹遭電擊伺候淒厲慘叫　業者謊言遭拆穿
快訊／新冠病毒攻入美國國會！　挺台眾議員成首例確診
「泡麵罐頭之亂」全聯貨架空一半　網分析搶購潮原因
案95！20多歲女峇里島返台　咳嗽入境疑未通報…4天後才就醫
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／新冠病毒攻入美國國會！　挺台眾議員成首例確診

WHO翻舊帳警告川普「別再稱中國病毒」：H1N1也沒說是北美流感

北義養老院成墳場　已25人送命「還在擴散中」護士講話也狂喘

快訊／疫情衝擊！紐約交易所關閉大廳　23日起全面改電子交易

美參院通過「第二階段紓困法案」3兆元　等川普簽名就可推動

不斷更新／義大利激增4207例！歐洲3國失控破萬確診　倫敦恐封城

印尼峇里島南方海域強震規模6.3　震源深度僅10公里

土耳其疫情升溫　艾爾段：3週別出門可解警報

譚德塞：新冠病毒是危害人類的敵人　全球20萬確診、逾8000例死亡

白宮發文再稱「中國冠狀病毒」　怒批有心人：快給美國人正確資訊！

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

新冠肺炎暴增23例　累積確診達百例

柴妹耳朵發炎「戴上頭套」很失落 爸見狀不捨：我們陪妳一起戴????

國衛院團隊為製藥輪流睡實驗室　花11天成功研發抗疫新藥成首創

辰亦儒曝光「求婚曾之喬超甜過程」　曾交過汶萊女友：吳尊介紹的！

快訊／新冠病毒攻入美國國會！　挺台眾議員成首例確診

WHO翻舊帳警告川普「別再稱中國病毒」：H1N1也沒說是北美流感

北義養老院成墳場　已25人送命「還在擴散中」護士講話也狂喘

快訊／疫情衝擊！紐約交易所關閉大廳　23日起全面改電子交易

美參院通過「第二階段紓困法案」3兆元　等川普簽名就可推動

不斷更新／義大利激增4207例！歐洲3國失控破萬確診　倫敦恐封城

印尼峇里島南方海域強震規模6.3　震源深度僅10公里

土耳其疫情升溫　艾爾段：3週別出門可解警報

譚德塞：新冠病毒是危害人類的敵人　全球20萬確診、逾8000例死亡

白宮發文再稱「中國冠狀病毒」　怒批有心人：快給美國人正確資訊！

網嗆：離Albee遠一點！張立東說溜嘴「和女神真實關係」　Lulu笑翻：內心話

網紅「美麗本人」單行道按喇叭遭3醉漢圍毆　眼睛爆血瘀青「老婆回家仍被追」

金東旭減重14Kg左擁右抱吻不停　「太陽寶寶」李鎭赫拍戲初體驗巧遇《101》鐵粉導演

醫師聊天室／讓關節腫痛、變形的自體免疫關節炎

鐵齒破功！「時尚奧斯卡」CFDA頒獎典禮、MET Gala不敵新冠疫情延期

快訊／新冠病毒攻入美國國會！　挺台眾議員成首例確診

WHO翻舊帳警告川普「別再稱中國病毒」：H1N1也沒說是北美流感

鍾南山重申新冠肺炎源頭不一定在武漢　4點解析「根本辦法是疫苗」

北義養老院成墳場　已25人送命「還在擴散中」護士講話也狂喘

新加坡籍老公限制入境　本土劇女星黃瑄「靠視訊解相思」：安全第一

好倒楣！衰男訪友打開門看到他玩槍　「砰」一聲走火射中左大腿

國際熱門新聞

「病毒試劑」摔破！機場檢疫所緊急關閉

隔離太無聊　英超球星睡了小姨子

全球疫情排行曝光　網驚：「第6名」很厲害

即／義大利日增4207例　確診3.5萬

北韓境內確診「1→0」絕跡！金正恩回應了

新冠肺炎痊癒「快走會喘」！肺功能下降30%

倒彈打到臉！40L罩杯巨乳女縮胸

譚德塞：新冠病毒是危害人類的敵人

美股暴跌1338點！3年來首跌破2萬大關

紐約市可能封城　州長堅持不准封

他確診喊「出門散播病毒囉」今日突死亡

確診患者X光片曝光！肺部被「膿液塞滿」

土耳其愛洗手！疫情三級跳原因曝光

大邱少年新冠病死　爸媽：發燒41度被醫院請回

更多熱門

相關新聞

鍾南山重申新冠肺炎源頭不一定在武漢

鍾南山重申新冠肺炎源頭不一定在武漢

中國外交部發言人日前聲稱，新冠肺炎（COVID-19）病毒可能是美軍將帶到武漢，再次讓美中口水戰升溫。對此，中國抗疫專家鍾南山18日重申，疫情最初雖然是在武漢發生，但並沒有證據顯示源頭一定就是武漢，「這是個科學問題，沒有搞清楚之前下結論，是不負責任的。」

北義養老院成墳場　集體染疫奪25命

北義養老院成墳場　集體染疫奪25命

案100感染原不明　陳時中最憂心

案100感染原不明　陳時中最憂心

泡麵罐頭之亂來襲！全聯貨架空一半

泡麵罐頭之亂來襲！全聯貨架空一半

20多歲女和夫峇里島自由行7天！曾喉嚨痛入境疑未通報

20多歲女和夫峇里島自由行7天！曾喉嚨痛入境疑未通報

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

屏東男心情不好拔鐮刀猛砍路人！她噴血苦求：救我

「病毒試劑」摔破！機場檢疫所緊急關閉

熊熊正牌男友曝光！爆1女沾5男

頭髮掛在竹林隨風飄…三峽女身中3槍被推下山！

不聽勸爽飛歐洲！2公務員被召回　全網氣炸

《李屍朝鮮》播兩季要改劇名

熊熊激吻言明澔爆假戲真做！經紀人回應了

里長夫人2月底遊土　里長：難不成要判死？

20多歲女和夫峇里島自由行7天！曾喉嚨痛入境疑未通報

「在不瘋狂」成員解約「全團只剩他」　巴巴烙卡3年合約傻眼

隔離太無聊　英超球星睡了小姨子

Popu Lady庭萱嫁陳柏霖倒數！8年戀修正果同居

妻遊土耳其返台　夫曬一家三口慘況

全球疫情排行曝光　網驚：「第6名」很厲害

台南2公務員遊土耳其　黃偉哲震怒召回

更多

最夯影音

更多
國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了
經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面