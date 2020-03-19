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新冠蔓延全球經濟衰退！美國油價暴跌24%　創18年來新低

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▲中國大陸8月服務業數據表現回溫，市場投資人重拾信心，帶動油價上揚。（圖／路透）

▲美國油價暴跌24%創18年來新低。（圖／路透）

文／中央社記者尹俊傑紐約18日專電

武漢肺炎疫情蔓延，全球經濟衰退跡象浮現，沙烏地阿拉伯與俄羅斯卻在原油需求銳減之際執意增產，導致美國油價今天暴跌24%至18年低點，創史上第3大單日跌幅。

沙烏地阿拉伯與俄羅斯3月上旬因進一步減產談不攏而打起油價戰，國際油價曾於9日狂瀉24%，創1991年波灣戰爭爆發以來最慘跌勢。隨著2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）全球疫情惡化，民眾減少外出，油市供需失衡加劇。

請繼續往下閱讀...

紐約西德州中級原油（WTI）價格盤中一度狂瀉26%，跌至每桶20.06美元；終場暴跌6.58美元，跌幅24.4%，收在每桶20.37美元，創2002年2月以來新低。

倫敦布倫特原油價格大跌3.85美元，跌幅13.4%，收在每桶24.88美元，創2003年5月以來新低。

為防止武漢肺炎疫情蔓延，歐洲聯盟昨天宣布對外實施30天入境禁令，美國總統川普今天宣布將暫時關閉與加拿大的邊界。這些限制將使跨國運輸進一步減少，削弱油品需求，而疫情何時好轉更充滿不確定性，油市上空烏雲密布。

高盛集團（Goldman Sachs）昨天大幅下修第2季國際油價預測，預估WTI與布倫特每桶均價只剩20美元。在武漢肺炎肆虐下，高盛估計到了3月底，全球每日原油消耗量恐銳減800萬至900萬桶。

然而，以沙烏地阿拉伯為首的石油輸出國家組織（OPEC）與以俄羅斯為首的產油夥伴談判破裂後，沙國以油品大降價報復俄羅斯，並宣布計劃4月起將每日產油量逐步提升至1230萬桶。俄羅斯也不甘示弱揚言以增產回應，兩國油價戰愈演愈烈。

OPEC與產油夥伴自2017年以來限制供油，以利消化2014年至2016年的過剩庫存。這份協議將在3月底期滿，代表各國之後將可無上限產油。

受武漢肺炎與油價戰雙重打擊，國際油價3月以來「跌跌不休」，WTI與布倫特油價分別暴跌45%，朝史上最糟單月表現邁進。

今天之前，WTI跌勢沒有布倫特油價慘烈，部分因素在於川普上週宣布政府將採購美國原油填補戰略儲備。但由於全美疫情惡化，民眾配合防疫而減少外出，原本就受沉重債務拖累的美國頁岩油開採業者可能會大幅減產，試圖熬過難關。

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