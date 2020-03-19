美參院通過「第二階段紓困法案」3兆元　等川普簽名就可推動

▲參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）表示，第三階段紓困法案出來前，不會休會。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國參議院18日通過1000億美元（約新台幣3兆元）緊急紓困方案，聯邦政府能用這筆錢來幫助受到疫情重創的美國人，共和及民主兩黨共商出結果，政府將提供新冠病毒的免費檢測、病假和帶薪在家休假都會幫忙支付，並為數以百萬計的美國人民提供失業保險。

綜合外電報導，新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情席捲美國，不僅造成近8000名美國人染病，更為社會和經濟帶來恐慌。美股一個月內發生3次熔斷，規模和衝擊程度幾乎比08年金融風暴還要嚴重，觀光飯店、航空業、服務業等也都面臨經營危機，疫情若再持續一段時間，就越難避免失業人潮增加。

參議員18日投票，以90比8的贊成通過1000億美元紓困方案，再來只需要川普簽署即可啟動。參議院這次通過的法案被稱為「第二階段法案」，此前一次紓困法案在近一個月前通過，金額共83億美元。

參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）坦承，現階段通過的法案是為了舒緩工人們的經濟壓力，但他會繼續推動議會討論，之後推出的「第三階段法案」，規模會更龐大，「除非我們通過遠更大膽，能夠給全國中小企業帶來巨大幫助的法案之前，我不會讓參議院散會。」

接下來川普政府還會推出更多的紓困法案，挽救如自由落體般的美國股市，可能祭出總額達1.3兆元的各式法案，包括將其中5000億美元發放給全國納稅人，希望藉此激勵消費。另外5000億美元則是給予中小企業，500億美元紓困急需幫助的航空業。

財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）表示，政府讓企業度過寒冬，先前以表明允許企業延遲繳稅的決定，因此「第三階段法案」中的3000億美元，會用作填補這部分的空缺。