台積電今年來遭外資狂賣64萬張　今填息行情膠著





▲台積電今日除息2.5元。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

台積電今（19）日除息2.5元，台股開盤就蒸發21.55點。然而近來外資把台積電當提款機，今年來賣超台積電達1983億元，賣張超數累計達64.6萬張，市場預期台積電無法當日填息，但因今日台股指數面臨十年線挑戰，國安基金護盤機率高，使台積電填息行情更陷入膠著。

台積電ADR周三跌4.17美元或跌8.59%，以44.37美元作收。

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台積電近期連日收黑，昨日以260元作收，跌8元或2.99%，市值來到6.74兆元，7兆市值已回不去。

群益證券分析師廖健佑表示，因近日外資面臨散戶贖回，有大量現金需求，因而台股權值股淪為提款機，形成股市中的羊群效應，出現流動性問題，台積電權重高首當其衝，短期填息不易。

廖健佑表示，然而，台股今日將面臨十年線保衛戰，按歷史經驗，十年線因支撐強勁，國安基金在此時進場最有效益。台積電很可能因此完成填息，但因現金需求仍在，很快又吐回市場。

台新投顧副總黃文清表示，台積電為全球晶圓代工龍頭，2020產能新增約5%，預期市佔率進一步擴大，預期台積電7奈米於2020年將維持滿載狀態，加計5奈米量產速度及良率提升優於預期，台積電領先態勢持續擴大，即使短線賣超走弱，跌深合理價格慢慢浮現，加上穩定配息，殖利率不差，仍值得持有。

▼台積電三月以來外資賣。（資料來源：台新投顧）