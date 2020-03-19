台積電員工染疫ADR跌8.59%！緊急實施分流上班　每日「體溫回報」　

▲台積電一名員工確診。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

台積電（2330）昨（18）日公告，一名員工確診新冠肺炎（COVID-19），台積電因此緊急實施分流上班，一個課（單位）分成A、B兩組，兩組在不同樓層，換言之，原本坐在同一辦公室的同事，分流後會有一半是另一個團隊的。

台積電雖主動公告員工確診消息，並強調不影響公司營運，台積電ADR稍早收盤仍重摔，今（19）日跌4.17美元或跌8.59%，以44.37美元作收。

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台積電表示，這名員工確診員工，已經入院妥善診治，台積電防疫委員會以更嚴謹的標準確認這名員工的接觸史，曾近距離接觸者約30人，並已即刻進行為期14天居家隔離。

台積電員工表示，此分流方式能避免一個團隊（team）當中如果有人確診，還有另一半的人可繼續運作。

台積電員工表示，自疫情蔓延以來，每天上班都要進行體溫回報，確認無虞才可進廠工作。

世界先進部分分流上班

台積電旗下轉投資世界先進（5347）同步進行分流上班及分區上班。其中，新加坡廠已全面實施，台灣廠區今日起先從幾個部門試行。

此外，世界先進美國辦公室已開始實施在家辦公（work from home），台灣及新加坡廠區則視情況而定，但已規劃好。

世界先進的員工用餐方式也有調整，將原本的員工自行取餐改為便當分裝，並鼓勵在自己座位上用餐；進入電梯人數也有限制，並且於電梯地板標示站立距離，確保員工之間不會近距離接觸。