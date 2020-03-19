　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

老爸忙催生國產疫苗！舊金山第一例社區感染　詹啓賢愛女診斷出來的

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

詹啓賢的女兒詹慧文也獻身醫界，她在波士頓大學拿到醫學博士，目前服務於美國加州大學舊金山醫學院醫學中心副教授。

圖文／鏡週刊

國光生技董事長詹啟賢在台灣力拚新冠肺炎疫苗一年後上市的同時，詹啟賢的女兒也在美國抗疫，舊金山第一例社區感染新冠肺炎，就是他女兒診斷出來的。

國光生技董事長詹啟賢在台灣力拚新冠肺炎疫苗一年後上市，詹啟賢的女兒詹慧文也獻身醫界，她在波士頓大學拿到醫學博士，目前服務於美國加州大學舊金山醫學院醫學中心，擔任副教授。詹啟賢本不願談她，因為「怕被女兒罵」，但在本刊追問下，他終於透露一段祕辛，原來舊金山第一例社區感染新冠肺炎，是她女兒診斷出來的。

詹啟賢說，女兒教學時，巡視病房，發現一個病人症狀不尋常，雖然別人告訴她是普通肺炎，她卻堅持再診斷，而且自己來，穿防護衣就進去檢查，幾乎認定後，她打電話通報美國聯邦疾病管制局確診，避免可能的院內感染。

請繼續往下閱讀...

詹啟賢說女兒已是2個孩子的媽，之後也接受檢測，沒問題後才打電話給他報平安，詹啟賢欣慰地說：「其實我覺得她很勇敢。」父女同在抗疫最前線，也是一段佳話。

談到女兒在美國獨當一面，詹啟賢無意間流露出父女情深，因為國光生技營運也漸入佳境，詹啟賢接掌國光生技12年如人飲水，訪談最後，他才鬆口說：「終於可以喘一口氣了。」


更多鏡週刊報導
【催生國產疫苗8】民眾最擔心的病毒異變　他一句傳神解釋免恐慌
【催生國產疫苗1】詹啟賢樂觀看台灣疫情　國光生技疫苗時間表曝光
【催生國產疫苗2】早預言歐洲淪陷　詹啟賢建言：各國入境者都要檢疫

ET快訊
口罩實名制再放寬！明起16歲以下可購買兒童口罩
職員失手摔破「新冠病毒檢體」！日機場檢疫所關閉
快訊／台積電證實「1員工確診」！　新竹科學園區緊急回應了
頭髮掛竹林隨風飄…三峽女中3槍被推下山！上半身剩白骨母淚崩
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

洗手有多重要！芬蘭爸親做胡椒水「超狂實驗」　神奇的一刻發生了

老爸忙催生國產疫苗！舊金山第一例社區感染　詹啓賢愛女診斷出來的

取消17萬「奧捷蜜月旅行」　網慶幸：還好沒當台灣豬隊友

歸國人潮塞爆檢疫通道　動線規劃差恐成染疫溫床

里長是否後悔Who cares？　律師破盲點：有沒有帶病回國

口罩實名制再放寬！明起16歲以下可購買兒童口罩

民眾請放心　社區健保藥局領的藥是和醫院一模一樣！

本土語言2022年列國高中必修　「部定課程」含客語、手語、閩東語

防疫注意衛生與健康　嘉義市「沉睡大白熊」換暖橘色口罩

滯英留學生「逃難潮」　桃園議員爆搭機「口罩眼鏡」全副武裝

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

新冠肺炎暴增23例　累積確診達百例

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

柴妹耳朵發炎「戴上頭套」很失落 爸見狀不捨：我們陪妳一起戴????

國衛院團隊為製藥輪流睡實驗室　花11天成功研發抗疫新藥成首創

辰亦儒曝光「求婚曾之喬超甜過程」　曾交過汶萊女友：吳尊介紹的！

洗手有多重要！芬蘭爸親做胡椒水「超狂實驗」　神奇的一刻發生了

老爸忙催生國產疫苗！舊金山第一例社區感染　詹啓賢愛女診斷出來的

取消17萬「奧捷蜜月旅行」　網慶幸：還好沒當台灣豬隊友

歸國人潮塞爆檢疫通道　動線規劃差恐成染疫溫床

里長是否後悔Who cares？　律師破盲點：有沒有帶病回國

口罩實名制再放寬！明起16歲以下可購買兒童口罩

民眾請放心　社區健保藥局領的藥是和醫院一模一樣！

本土語言2022年列國高中必修　「部定課程」含客語、手語、閩東語

防疫注意衛生與健康　嘉義市「沉睡大白熊」換暖橘色口罩

滯英留學生「逃難潮」　桃園議員爆搭機「口罩眼鏡」全副武裝

啪啪啪時倒彈打到臉！40L罩杯巨乳女「痛」下決心縮胸

洗手有多重要！芬蘭爸親做胡椒水「超狂實驗」　神奇的一刻發生了

《PS5之路》發表會狂吹SSD觀眾全都「ZZZ」　業者開放搶先預購價格曝光？

老爸忙催生國產疫苗！舊金山第一例社區感染　詹啓賢愛女診斷出來的

水手服妹任輪番抽打、嫩妹全身遭電擊棒「伺候」淒厲慘叫　業者謊：已停辦2個月

輪流上台被「吊半空綑綁」調教　2夜店辣妹搭捷運分享心得：好爽

台灣實施境管首日！　林佳龍爆：一天就有「1萬人返國」

不斷更新／義大利日增4207例…累計3.5萬人感染　美境內確診超過7000人

調入木質芳香！Aesop推出第1款玫瑰香水，男生也會愛

取消17萬「奧捷蜜月旅行」　網慶幸：還好沒當台灣豬隊友

頭份三寶越雙黃線逆向超車！　下秒遇魔王「倒退嚕」超悲劇

生活熱門新聞

口罩實名制再放寬！明起16歲以下可購買兒童口罩

里長是否後悔？　律師一個提問破盲點

跑觀光行程！案83法籍旅客4天都在台北市

滯英留學生爆離潮 議員展示留學生全副武裝搭機照片

歸國人潮洶湧　檢疫通道恐成染疫溫床

20多歲本土個案「發燒+喉嚨痛」就醫3次才確診

快訊／新北「跑男」盧禮勇慘了！高額罰金曝光

新冠肺炎暴增23例細節公布！

取消17萬奧捷蜜月旅行　網：沒當豬隊友

新北里長怨被霸凌　醫嗆：不是自己去找死的嗎

鋒面雲系接近中！周四降雨熱區曝

武漢台商要求取消註記管制　陳時中：暫不同意

20多歲無旅遊史本土個案　同住家人暫無症狀

新北里長機場喊：會去檢疫旅館！卻坐上小黃衝回家

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

屏東男心情不好拔鐮刀猛砍路人！她噴血苦求：救我

「病毒試劑」摔破！機場檢疫所緊急關閉

熊熊正牌男友曝光！爆1女沾5男

頭髮掛在竹林隨風飄…三峽女身中3槍被推下山！

不聽勸爽飛歐洲！2公務員被召回　全網氣炸

里長夫人2月底遊土　里長：難不成要判死？

「在不瘋狂」成員解約「全團只剩他」　巴巴烙卡3年合約傻眼

Popu Lady庭萱嫁陳柏霖倒數！8年戀修正果同居

熊熊激吻言明澔爆假戲真做！經紀人回應了

男大生家樓下隨機殺人！2歲女童被砍頭慘死

台南2公務員遊土耳其　黃偉哲震怒召回

團體夜闖台北明星高中　拍性愛片

斯亞掰了吳宗憲公司「待3年圓夢了」經紀人回應

台積電1員工確診！竹科回應了

與宋慧喬同時爆紅！她淪三級片女角

更多

最夯影音

更多
國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了
經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

新冠肺炎暴增23例　累積確診達百例

新冠肺炎暴增23例　累積確診達百例

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面