老爸忙催生國產疫苗！舊金山第一例社區感染　詹啓賢愛女診斷出來的

圖文／鏡週刊

國光生技董事長詹啟賢在台灣力拚新冠肺炎疫苗一年後上市的同時，詹啟賢的女兒也在美國抗疫，舊金山第一例社區感染新冠肺炎，就是他女兒診斷出來的。

國光生技董事長詹啟賢在台灣力拚新冠肺炎疫苗一年後上市，詹啟賢的女兒詹慧文也獻身醫界，她在波士頓大學拿到醫學博士，目前服務於美國加州大學舊金山醫學院醫學中心，擔任副教授。詹啟賢本不願談她，因為「怕被女兒罵」，但在本刊追問下，他終於透露一段祕辛，原來舊金山第一例社區感染新冠肺炎，是她女兒診斷出來的。

詹啟賢說，女兒教學時，巡視病房，發現一個病人症狀不尋常，雖然別人告訴她是普通肺炎，她卻堅持再診斷，而且自己來，穿防護衣就進去檢查，幾乎認定後，她打電話通報美國聯邦疾病管制局確診，避免可能的院內感染。

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詹啟賢說女兒已是2個孩子的媽，之後也接受檢測，沒問題後才打電話給他報平安，詹啟賢欣慰地說：「其實我覺得她很勇敢。」父女同在抗疫最前線，也是一段佳話。

談到女兒在美國獨當一面，詹啟賢無意間流露出父女情深，因為國光生技營運也漸入佳境，詹啟賢接掌國光生技12年如人飲水，訪談最後，他才鬆口說：「終於可以喘一口氣了。」



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