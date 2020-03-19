快訊／美股又熔斷！標普500重挫7％　川普就職日以來漲幅全沒了

▲美股持續走跌，觸發本月第4次熔斷。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美股三大指數跌幅擴大，標普500指數跌幅破7％，觸發本月第四次熔斷，同時也是歷史上第五次熔斷，股市暫停交易15分鐘。道瓊工業指數大跌1660點或7.82％，跌至川普總統2017年就職前低點，報19,576.75點。

恢復交易後，美股三大指數持續下跌，道瓊工業指數跌勢擴大至2000點或9.14％，標普500指數跌幅擴大至8.4％。美國航空股損失慘重，達美航空股價跌幅達40％、美國聯合航空跌39％、美國航空集團跌31％。

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儘管華府祭出高額救市激勵措施，同時考慮對公眾無條件發放消費支票，但仍無法消弭市場對新冠肺炎疫情衝擊經濟的擔憂。美股18日開盤隨即重挫5％以上，科技、石油和航空類股普遍大幅下滑。

疫情同時影響全球能源需求，加上市場對經濟衰退的憂慮加劇，原油價格18日直線暴跌18％，跌穿至18年以來最低點，創下有記錄以來第三慘澹的一天。美國西德州原油下跌4.83美元或18％，每桶報22.12美元。

布倫特原油則下跌3.33美元或11.6％，每桶報25.40美元，也創下2003年SARS疫情以來的最低水準。

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