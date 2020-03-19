洗手有多重要！芬蘭爸親做胡椒水「超狂實驗」　神奇的一刻發生了

▲手指放進肥皂水中，接著放到胡椒水裡，神奇的一刻發生了。（圖／翻攝臉書／Valokuvaaja Ari Mäkiö，下同）

圖文／ CTWANT

新冠肺炎疫情持續蔓延，除了戴口罩外，醫生及防疫專家也強調「勤洗手」也是非常重要的。芬蘭有一名爸爸用了一個科學實驗來教導女兒「洗手的重要性」，透過實作看實驗結果，確實更容易讓孩子牢牢記住。

芬蘭一名爸爸，名叫Valokuvaaja Ari Mäkiö，近日做了一個簡單的實驗並在臉書PO出影片，他將一個裝滿水的碗放在桌上，水中均勻撒滿胡椒，再準備另一碗肥皂水，接著他要女兒將手指放入胡椒水中再拿出，只見女孩的手指沾滿了胡椒；之後爸爸要她將手擦乾淨，再將手指放進肥皂水中，接著放到胡椒水裡，在手指放入的那一刻，胡椒竟神奇的自動散開，女孩的手指完全沒有沾到任何胡椒。

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此實驗是有關水的表面張力，肥皂水或洗手乳內都含有界面活性劑，會破壞水的表面張力，導致胡椒因受力平衡受到破壞，會遠離界面活性劑，才會整個散開，由此可知肥皂是很好的清潔劑。

影片曝光才短短的時間，就吸引破百萬人次觀看，還有2萬多人轉發，網友也紛紛留言「這個實驗當成教材實在太好了」、「我家的4歲孩子也不懂為什麼要一直洗手，看完影片他也懂了」、「今天在幼稚園實驗給孩子看，真的是太棒的教育了！」