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紐約市長警告封城！呼籲「48小時內就地避難」　州長堅持：不准封

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▲新冠肺炎疫情期間，紐約時代廣場行人寥寥無幾。（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠肺炎疫情期間，紐約時代廣場行人寥寥無幾。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

美國紐約州新冠肺炎疫情不斷惡化，截至17日已有逾1700人確診。紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）警告可能下令「封城」，要求居民在家中「就地避難」。不過，紐約州長古莫（Andrew Cuomo）則表明，目前沒有計畫封鎖州內任何城市，也不會批准紐約市的封城令。

白思豪表示，48小時內可能下令紐約市封城，強制要求居民留置家中，減少社交接觸，呼籲紐約市居民提前最好準備。古莫向《紐約時報》回應說，任何市或郡政府欲採取緊急措施，都需要經過州政府批准，而他並不同意下達就地避難命令。

目前新冠肺炎疫情在全美已經感染超過6500人，其中紐約州就佔了1700例，為全美確診最多州份。古莫認為，假如下令紐約封城，將會引起公眾更多恐慌，「恐慌是比病毒更嚴重的問題。」

在聯邦政府並未過多干預的情況下，全美各州政府紛紛祭出程度不同的防疫政策，希望遏止疫情擴散。彼此相鄰的紐約州、紐澤西州和康乃狄克州三州政府16日共同宣布，禁止任何50人以上集會，同時對餐廳、酒吧和其他娛樂場所祭出營業限制。

美國西岸大城舊金山灣區16日則率先下令封城，但仍允許居民在特定情況下離開住所，包括出門遛狗和慢跑，但必須與他人保持至少6英呎（約1.8公尺）以上距離。

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