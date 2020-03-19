「口罩2.0」今天開始繳費！　3步驟找出專屬帳號「免插卡也能查」

▲口罩實名制2.0版仍維持成人7天買3片。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

口罩實名制2.0版網路登記18日晚間8截止，總計118萬人完成預購，低於預定的233萬人份預購量，所有預購者只要在21日晚間8時前完成繳費，最快3月26日就可憑證至超商取貨。健保署表示，今（19）日時起，已透過中華電信陸續發送預約成功電子郵件，尚未收到的民眾也不用心急，可上eMask網站，輸入身分證字號與手機末3碼查詢。

健保署企劃組組長張鈺旋表示，口罩實名制2.0版自3月12日起至3月18日止，總共接獲近118萬人登記，其中90萬人都是透過健保快易通APP預購，網頁版只佔了27.2萬人，其中使用健保卡預購者佔18萬人、自然人憑證佔9萬2千人。

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張鈺旋表示， 根據「口罩實名制 2.0」網路預購流程，19日上午8時起，中華電信公司將寄發一封署名「eMask口罩預購系統」的電子郵件，告知所有參與預購者後續的繳款及至超商領取口罩步驟。

▲口罩預約沒收到繳費通知別心急，eMask系統也可查。（圖／取自emsak網站）

而大量電子郵件會分批發送，張鈺旋強調，尚未收的民眾也不用心急，如果想快點繳款，也可先上eMask口罩預購系統「繳費查詢(簡易查詢版)」，無需插卡，只要輸入身分證字號、手機末3碼以及圖形驗證碼，就可看到專屬匯款帳號。

張鈺旋提醒，透過「健保快易通」APP預購口罩者，僅可採用ATM轉帳；而從eMask系統登錄預購者，可採信用卡、網路銀行或ATM轉帳等形式完成付款。

如果未於在繳費期間完成繳費或轉帳錯誤者，將無法領取口罩。完成繳費卻逾期未至超商領取口罩，不可補領，亦無法退款。民眾至超商取貨時請現場檢查，有損壞或汙損情況，請於現場更換，更換必須一次以3片為單位；若沒有污損情況，則無法換貨。

▲eMask上就能看到專屬繳款帳號。（圖／記者嚴云岑翻攝）

▲有民眾凌晨就收到口罩預約成功通知。（圖／記者賴文萱翻攝）