逐筆交易3月23日上線　新式委託還傻傻分不清楚？讓知名Youtuber「這群人」告訴你！

▲臺灣證券交易所與知名網紅「這群人」攜手合作，推廣即將於2020年3月23日實施之盤中全面逐筆交易。

圖、文／臺灣證券交易所提供

臺灣證券交易所與知名網紅「這群人」攜手合作，推廣即將於2020年3月23日實施之盤中全面逐筆交易。「這群人」透過輕鬆有趣的方式，介紹逐筆交易實施後，委託種類由2種價格（限價及市價）搭配3種有效期別（當日有效ROD、立即成交否則取消IOC、全部成交否則取消FOK），盤中共有6種委託方式，分別為限價ROD、限價IOC、限價FOK、市價ROD、市價IOC及市價FOK。

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▲逐筆交易實施後，盤中共有6種委託方式，分別為限價ROD、限價IOC、限價FOK、市價ROD、市價IOC及市價FOK。

「這群人」宣導影片中，特別提醒投資人在委託價格上，除限價外，新增市價，投資人以市價委託無須指定價格，每次撮合前，市價委託按本公司營業細則所訂原則轉換參考價格，並視為其申報價格。為避免投資人與現行漲停買進委託、跌停賣出委託混淆，且市價當日有效單（市價ROD）未能全部成交，剩餘市價委託將依前述規定隨時轉換，價格將隨著市場報價在當日漲跌幅範圍內任何價格成交，具有一定之風險，請投資大眾謹慎使用！

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