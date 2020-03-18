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大邱17歲少年「採檢7次」病死　爸媽爆料：發燒41度被醫院請回

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▲▼南韓大邱／在醫院靈堂外稍作休息的醫療人員。（圖／達志影像）

▲南韓大邱在醫院靈堂外稍作休息的醫療人員。（圖／達志影像）

記者林彥臣／綜合報導

南韓大邱一名17歲少年日前出現發燒症狀，13日前往慶尚北道慶山中央醫院就醫，接受病毒篩檢呈現陰性，但是在今天（18日）病情惡化不治，但是死後再度篩檢病毒反應呈現陽性反應。少年的父母卻爆料，兒子已經發燒到41度了，但是被醫院拒絕收治請回。

根據南韓《中央日報》報導，少年的父母指控慶山中央醫院，兒子已經發燒到41度了，但是醫院以他的篩檢結果是陰性，所以拒絕收治，只在醫院接受一些藥物治療就被請回，隔天再把兒子送到嶺南大學醫院，接受了6天的治療最後不治身亡。

少年的父母接受採訪時表示，兒子在死留下的最後一句話是「媽媽，我好痛苦」。父母認為，醫院錯過了黃金24小時的救治時間。少年的父親還強調，兒子從來都沒有去過中國，也不是新天地教會的成員。

父親還原兒子生病的經過，10日兒子出門排隊買口罩，當天還下著雨，排隊排了1個小時才買到口罩，下午回家之後他就開始發燒。

中央防疫對策本部長鄭銀敬對這起病例說明指出，死者生前共接受7次篩檢，大多呈現陰性，但其中1次呈陽性反應，目前還無法定論是否確診，預計取得更多檢體並持續檢測。

南韓使用即時聚合酶連鎖反應（RT-PCR）檢測新冠病毒，將試劑注入患者檢體，使DNA增幅放大，若數值達到一定數字便為陽性。死者7次檢測中僅1次DNA增幅後達到陽性標準，因此目前無法斷定確診感染，須蒐集更多檢體進行最終篩檢。

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