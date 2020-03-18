「疫」拳重擊！華航五年來首見虧損　董事會通過發債百億元自救

▲華航宣布將發行國內無擔保普通公司債，發行總額不超過100億元。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊全球旅運需求，航空業首當其衝，國籍航空龍頭華航今（18）日召開董事會，通過發行國內無擔保普通公司債，發行總額不超過100億元，主要用於償還債務。

另外，華航今天公佈2019年全年財報，去年虧損12億元，每股稅後淨損0.22元，為五年來首見虧損；董事會並決議不發放股息。

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新冠肺炎疫情持續擴大，歐美各國紛紛採取鎖國防疫政策，衝擊全球航空業營運。依據華航日前發出內部信示警，受疫情影響三月取消近3,000班次，四月取消的航班已達2,100班次，已為公司帶來「雪崩式」的影響，請員工主動提出特殊事假及放寬留停的申請，同時也請同仁務必配合在這段時間適度安排特、補休。

華航表示，新冠肺炎疫情擴散之初，佔公司營收22％的中港澳航線即已受到嚴重的影響，再加上日、韓疫情的擴大，更衝擊到佔公司營收29％的這兩條航線，讓公司陷入更艱困的營運情境。

為維持公司正常營運，華航今天宣布將發行國內無擔保普通公司債，發行總額不超過100億元，得分期發行，募得價款之用途及運用計畫，主要用於償還債務。法人表示，華航發債目的在於疫情延燒之際，支應龐大人事、固定成本需求，並維持手上現金水位，健全公司財務結構。