　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

疫情帶動宅經濟！中嘉bb寬頻包月影劇訂戶成長33%

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼中嘉1Gbps光纖上網 上市震撼價每月999元（圖／翻攝中嘉官方FB）
▲中嘉bb寬頻推出1Gbps光纖上網（圖／翻攝中嘉官方FB）

記者陳世昌／台北報導

新冠肺炎疫情帶動宅經濟，中嘉bb寬頻今年2月防疫期間訂閱包月影劇(SVOD)用戶數大幅成長約33%，單片租借(TVOD)的消費總額成長達10%。中嘉執行長揭朝華表示，繼去年投入近15億元建設全新光纖網路、頭端等備，今年將投入更多資源。

自2018年新經營團隊接手後，外界都在觀望中嘉的改變。揭朝華表示，中嘉bb寬頻2019年寬頻用戶滲透率成長速度為2018年的5倍，可說是同業之最。自推出1G速率以來，光是新用戶的每月銷售佔比就增加超過2倍，老客戶升速至1G則每月平均有50%的增加。隨台灣行動網路進入5G時代，固網寬頻仍扮演最後一哩傳輸中的關鍵角色。

中嘉聚焦影音和寬頻服務，例如光纖上網120M(含)以上指定方案每月699元，去年開出寬頻用戶數成長超過16%，高於市場同業的成長幅度，VOD(隨選視訊)用戶數則交出成長超過17%的成績。

在影音服務方面，中嘉VOD(隨選視訊)也有所斬獲，今年初因為武漢肺炎疫情的影響，2月防疫期間訂閱包月影劇(SVOD)的用戶數大幅成長了約33%，單片租借(TVOD)的消費總額成長達10%。消費者在家時間變長的情形下，更需要舒適的觀影體驗，透過機上盒就能用電視大螢幕隨時隨地隨意地追劇、看最夯強檔電影。

請繼續往下閱讀...
ET快訊
快訊／台積電晚間證實：1員工確診新冠肺炎　啟動分組辦公
新冠肺炎衝擊台股！國安基金準備出手　明開會討論進場護盤時機
快訊／防疫升級！觀光局通函「3/19起禁止旅行社出入團」
出國貪玩成破口！醫憂「毀滅倒數28天」…這7點是關鍵
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

影／降息導致壽險收益急降　達人分析台股下檔滿足點報你知

快訊／台積電晚間證實「1員工確診新冠肺炎」　緊急啟動分組上班

「疫」拳重擊！華航五年來首見虧損　董事會通過發債百億元自救

新冠肺炎衝擊台股！國安基金準備出手　明開會討論進場護盤時機

疫情帶動宅經濟！中嘉bb寬頻包月影劇訂戶成長33%

響應政策　金融業又一家！開發金實施庫藏股護盤

沃旭能源攜手東京電力成立合資公司　共同在日本銚子開發離岸風電

國營事業人事震撼彈！台水董座魏明谷臉書發文「圓滿告辭」

「經濟弱勢前所未見」！　瑞銀下修大陸今年經濟成長率至1.5%

歐股早盤重挫逾4%　跟進美股三大期指重挫

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

兒被隨機殺死！父淚「要判死刑」　律師分析：恐只關3年半就出來

吳尊遭老婆吐槽：太囉嗦了！　為哄她浪漫送出「一朵玫瑰花」

《青春有你2》蔡卓宜離婚飽受輿論淚崩　Ella打氣：誰說女生只有一種樣子！

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

頭份三寶越雙黃線逆向超車！　下秒遇魔王「倒退嚕」超悲劇

影／降息導致壽險收益急降　達人分析台股下檔滿足點報你知

快訊／台積電晚間證實「1員工確診新冠肺炎」　緊急啟動分組上班

「疫」拳重擊！華航五年來首見虧損　董事會通過發債百億元自救

新冠肺炎衝擊台股！國安基金準備出手　明開會討論進場護盤時機

疫情帶動宅經濟！中嘉bb寬頻包月影劇訂戶成長33%

響應政策　金融業又一家！開發金實施庫藏股護盤

沃旭能源攜手東京電力成立合資公司　共同在日本銚子開發離岸風電

國營事業人事震撼彈！台水董座魏明谷臉書發文「圓滿告辭」

「經濟弱勢前所未見」！　瑞銀下修大陸今年經濟成長率至1.5%

歐股早盤重挫逾4%　跟進美股三大期指重挫

Melvita最強瘦身油全新升級　加碼推出「按摩杯」只送不賣

快訊／iPad Pro突然發表　iPadOS又多了觸控式軌跡板支援

影／降息導致壽險收益急降　達人分析台股下檔滿足點報你知

快訊／台積電晚間證實「1員工確診新冠肺炎」　緊急啟動分組上班

行刑3槍狠殺年輕妹推下山谷　屍體尋獲後...2男都說：人不是我殺的

中職／教練鼓勵放膽投　蘇俊璋鎖定擠進勝利組

邵雨薇美披白紗：我好像要嫁了！觀看「李國修祝福影片」感動想哭

他們超愛洗手！土耳其疫情卻「一週三級跳」　原因曝光

議員質疑「入境通報延遲」　移民署：每日3次傳輸入境資料

剖面是萌萌富士山！抹茶莓果餡奶凍必吃　全聯9款抹茶聯名新品　

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

財經熱門新聞

即／道瓊跌破2萬點　美股吐回漲幅

法院挺張國煒可繼承百億遺產　長榮集團回應了

道瓊期指一度轉跌又翻漲　上漲347.5點或1.72%

台積電淪為提款機　90天市值蒸發2.1兆元

謝金河：台股守9000點逾500檔跌破浄值

影／股市何時能止跌？　專家教你從「這幾點」判斷

「疫」外收穫！經部今將公佈新電價「可望連四凍」

元大S&P原油正2 ETF淨值逼近2元下市門檻　證交所：投資人應注意風險

網傳確診案例室友的女友任職投顧　董座闢謠

郭台銘緊抱鴻海持股8個月不變　年後以來身家縮水277億元

26歲正妹在永慶擁百萬收入

台指期結算下跌108點　分析師：已跌破十年線、後市不樂觀

美股期指拉警報！道瓊期一度大跌700點...目前收斂到3百多點　　

台股尾盤重挫220點！指數險守9200點　創逾3年新低

更多熱門

相關新聞

NCC封殺花蓮、宜蘭有線系統申請！

NCC封殺花蓮、宜蘭有線系統申請！

國家通訊傳播委員會(NCC)18日一口氣否決花蓮、宜蘭2件有線電視跨區經營申請案，正式宣告中止10年來推動的有線電視開放跨區、新設系統台政策。NCC發言人蕭祈宏表示，事實上開放後看到更多跨區或新增經營者進來之後，整個市場是一種惡性競爭，導致市場環境越來越惡劣，他強調，如果是一昧用跨區經營、用惡性競爭方式去搶其他業者客戶，只是把市場弄得更亂，更早拱手把市場讓給他他形態(MOD、OTT)的競爭者。

王又正主持風格引NCC委員關切

王又正主持風格引NCC委員關切

陸系新機可望大舉登台

陸系新機可望大舉登台

NCC許可213個頻道、161家電台增播廣告

NCC許可213個頻道、161家電台增播廣告

台數科申設新聞台NCC復議要重審

台數科申設新聞台NCC復議要重審

關鍵字：

NCC媒體產業有線電視

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

熊熊正牌男友曝光！爆1女沾5男

「在不瘋狂」成員解約「全團只剩他」　巴巴烙卡3年合約傻眼

斯亞掰了吳宗憲公司「待3年圓夢了」經紀人回應

外交部宣布19日0時起台灣限制外國人入境

Popu Lady庭萱嫁陳柏霖倒數！8年戀修正果同居

快訊／新冠肺炎暴增23例

他確診喊「出門散播病毒囉」今日突死亡

研究：O型血人群相對不易感染新冠肺炎

20多歲本土個案「發燒+喉嚨痛」就醫3次才確診

團體夜闖台北明星高中　拍性愛片

與宋慧喬同時爆紅！她淪三級片女角

小鬼攤地…楊丞琳看傻：紅隊瘋了

伴郎確診！南部大學女碩士生參加婚禮「主動通報」

屏東男心情不好拔鐮刀猛砍路人！她噴血苦求：救我

又傳里長率團出國　北市府：私人行程

更多

最夯影音

更多
里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死
新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面