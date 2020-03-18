疫情帶動宅經濟！中嘉bb寬頻包月影劇訂戶成長33%



▲中嘉bb寬頻推出1Gbps光纖上網（圖／翻攝中嘉官方FB）



記者陳世昌／台北報導



新冠肺炎疫情帶動宅經濟，中嘉bb寬頻今年2月防疫期間訂閱包月影劇(SVOD)用戶數大幅成長約33%，單片租借(TVOD)的消費總額成長達10%。中嘉執行長揭朝華表示，繼去年投入近15億元建設全新光纖網路、頭端等備，今年將投入更多資源。



自2018年新經營團隊接手後，外界都在觀望中嘉的改變。揭朝華表示，中嘉bb寬頻2019年寬頻用戶滲透率成長速度為2018年的5倍，可說是同業之最。自推出1G速率以來，光是新用戶的每月銷售佔比就增加超過2倍，老客戶升速至1G則每月平均有50%的增加。隨台灣行動網路進入5G時代，固網寬頻仍扮演最後一哩傳輸中的關鍵角色。



中嘉聚焦影音和寬頻服務，例如光纖上網120M(含)以上指定方案每月699元，去年開出寬頻用戶數成長超過16%，高於市場同業的成長幅度，VOD(隨選視訊)用戶數則交出成長超過17%的成績。



在影音服務方面，中嘉VOD(隨選視訊)也有所斬獲，今年初因為武漢肺炎疫情的影響，2月防疫期間訂閱包月影劇(SVOD)的用戶數大幅成長了約33%，單片租借(TVOD)的消費總額成長達10%。消費者在家時間變長的情形下，更需要舒適的觀影體驗，透過機上盒就能用電視大螢幕隨時隨地隨意地追劇、看最夯強檔電影。

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