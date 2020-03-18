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大陸留英女學生戴口罩　遭不良少年騷擾還罵中國病毒！

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▲大陸留學生漢娜說：自己和同伴因為戴口罩，在街上遭受當地青少年歧視性攻擊和言語騷擾。 （圖／翻攝自大陸網站)

大陸留學生漢娜說：自己和同伴因為戴口罩，在街上遭受當地青少年歧視性攻擊和言語騷擾。 （圖／翻攝自大陸網站)

國際中心／綜合報導

英國當地時3月17日(周二)，南安普頓一名中國大陸留學生漢娜爆料說：自己和同伴因為戴口罩，在街上遭受當地青少年歧視性攻擊和言語騷擾。為避免激化矛盾，漢娜和朋友準備回到學生公寓，但這些青少年仍尾隨她們並持續騷擾。

漢娜回到公寓躲在角落時，之前跟她們發生口角的青少年又追進來，對漢娜進行威脅與施暴。目前漢娜已經報警，當地警方正在調查中。影片請看這裡

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