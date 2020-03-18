沃旭能源攜手東京電力成立合資公司　共同在日本銚子開發離岸風電

▲沃旭能源攜手東京電力成立合資公司，參與日本銚子市（Choshi）離岸風電特定區域競標。（圖／沃旭能源提供）

記者姚惠茹／台北報導



全球離岸風電領導企業沃旭能源今（18）日宣布，攜手日本最大電力公司東京電力（TEPCO），成立合資公司Choshi Offshore Wind Farm K.K.，共同在日本開發銚子（Choshi）離岸風電計畫，這也是沃旭在台灣設立亞太區總部後，拓展離岸風電產業版圖的又一重要里程碑。

沃旭能源表示，已與東京電力在2019年1月簽署合作備忘錄，雙方承諾在離岸風電領域建立廣泛合作的策略夥伴關係，這次成立合資公司將展現沃旭與東電共同致力推動日本離岸風電產業發展的決心與承諾。



沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文（Matthias Bausenwein）表示，沃旭能源的企業願景是創造一個完全以綠能運作的世界，期望把將近30年豐富的離岸風電專業經驗導入日本，為日本能源轉型做出貢獻。



柏森文指出，當沃旭能源進入一個全新市場，深信成功的關鍵在於與在地夥伴建立緊密的合作關係，未來有信心，結合沃旭能源在全球離岸風電產業卓越能力和豐富經驗，以及東電在地的專業優勢，有助於促進日本離岸風電產業發展和能源轉型。



日本政府在2018年7月3日公布「第5次能源基本計畫」，提出以2030年達到10GW作為風力發電目標(陸域及離岸)，以貢獻並達成2030年再生能源占總發電量達22至24%的願景，並預計在2020下半年舉行離岸風電特定區域的首次競標。



日本有超過七成的土地皆為山脈，有1億2千7百萬人口，其中三分之二皆居住在沿海都會地區，使得離岸風電成為日本非常理想的大規模本土再生能源的供給來源。



日本目前已選定未來可能在首次競標中參與的四個離岸風電特定區域，其中包括千葉縣銚子市，沃旭能源相信離岸風電在日本將蓬勃發展，離岸風電也將協助日本提升能源自主、並達成再生能源發展目標。



沃旭能源2016年在台北成立亞太總部，為進入亞太市場跨出成功的第一步，此後一步一腳印地致力推動離岸風電產業落地深耕，這次正式進入日本市場，是沃旭能源拓展亞太版圖的重要成果，未來將持續努力提供穩定供應且潔淨的綠色能源。