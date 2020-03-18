　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

沃旭能源攜手東京電力成立合資公司　共同在日本銚子開發離岸風電

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲全球最大離岸風電領導廠商沃旭能源集團（Ørsted AS）宣布與日本最大電力公司東京電力（TEPCO）協議成立合資公司，攜手參與日本銚子市（Choshi）離岸風電特定區域競標。（圖／沃旭能源提供）

▲沃旭能源攜手東京電力成立合資公司，參與日本銚子市（Choshi）離岸風電特定區域競標。（圖／沃旭能源提供）

記者姚惠茹／台北報導
 
全球離岸風電領導企業沃旭能源今（18）日宣布，攜手日本最大電力公司東京電力（TEPCO），成立合資公司Choshi Offshore Wind Farm K.K.，共同在日本開發銚子（Choshi）離岸風電計畫，這也是沃旭在台灣設立亞太區總部後，拓展離岸風電產業版圖的又一重要里程碑。

沃旭能源表示，已與東京電力在2019年1月簽署合作備忘錄，雙方承諾在離岸風電領域建立廣泛合作的策略夥伴關係，這次成立合資公司將展現沃旭與東電共同致力推動日本離岸風電產業發展的決心與承諾。
 
沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文（Matthias Bausenwein）表示，沃旭能源的企業願景是創造一個完全以綠能運作的世界，期望把將近30年豐富的離岸風電專業經驗導入日本，為日本能源轉型做出貢獻。
 
柏森文指出，當沃旭能源進入一個全新市場，深信成功的關鍵在於與在地夥伴建立緊密的合作關係，未來有信心，結合沃旭能源在全球離岸風電產業卓越能力和豐富經驗，以及東電在地的專業優勢，有助於促進日本離岸風電產業發展和能源轉型。
 
日本政府在2018年7月3日公布「第5次能源基本計畫」，提出以2030年達到10GW作為風力發電目標(陸域及離岸)，以貢獻並達成2030年再生能源占總發電量達22至24%的願景，並預計在2020下半年舉行離岸風電特定區域的首次競標。
 
日本有超過七成的土地皆為山脈，有1億2千7百萬人口，其中三分之二皆居住在沿海都會地區，使得離岸風電成為日本非常理想的大規模本土再生能源的供給來源。
 
日本目前已選定未來可能在首次競標中參與的四個離岸風電特定區域，其中包括千葉縣銚子市，沃旭能源相信離岸風電在日本將蓬勃發展，離岸風電也將協助日本提升能源自主、並達成再生能源發展目標。
 
沃旭能源2016年在台北成立亞太總部，為進入亞太市場跨出成功的第一步，此後一步一腳印地致力推動離岸風電產業落地深耕，這次正式進入日本市場，是沃旭能源拓展亞太版圖的重要成果，未來將持續努力提供穩定供應且潔淨的綠色能源。

請繼續往下閱讀...
ET快訊
快訊／台積電晚間證實：1員工確診新冠肺炎　啟動分組辦公
新冠肺炎衝擊台股！國安基金準備出手　明開會討論進場護盤時機
快訊／防疫升級！觀光局通函「3/19起禁止旅行社出入團」
出國貪玩成破口！醫憂「毀滅倒數28天」…這7點是關鍵
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

影／降息導致壽險收益急降　達人分析台股下檔滿足點報你知

快訊／台積電晚間證實「1員工確診新冠肺炎」　緊急啟動分組上班

「疫」拳重擊！華航五年來首見虧損　董事會通過發債百億元自救

新冠肺炎衝擊台股！國安基金準備出手　明開會討論進場護盤時機

疫情帶動宅經濟！中嘉bb寬頻包月影劇訂戶成長33%

響應政策　金融業又一家！開發金實施庫藏股護盤

沃旭能源攜手東京電力成立合資公司　共同在日本銚子開發離岸風電

國營事業人事震撼彈！台水董座魏明谷臉書發文「圓滿告辭」

「經濟弱勢前所未見」！　瑞銀下修大陸今年經濟成長率至1.5%

歐股早盤重挫逾4%　跟進美股三大期指重挫

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

兒被隨機殺死！父淚「要判死刑」　律師分析：恐只關3年半就出來

吳尊遭老婆吐槽：太囉嗦了！　為哄她浪漫送出「一朵玫瑰花」

《青春有你2》蔡卓宜離婚飽受輿論淚崩　Ella打氣：誰說女生只有一種樣子！

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

頭份三寶越雙黃線逆向超車！　下秒遇魔王「倒退嚕」超悲劇

影／降息導致壽險收益急降　達人分析台股下檔滿足點報你知

快訊／台積電晚間證實「1員工確診新冠肺炎」　緊急啟動分組上班

「疫」拳重擊！華航五年來首見虧損　董事會通過發債百億元自救

新冠肺炎衝擊台股！國安基金準備出手　明開會討論進場護盤時機

疫情帶動宅經濟！中嘉bb寬頻包月影劇訂戶成長33%

響應政策　金融業又一家！開發金實施庫藏股護盤

沃旭能源攜手東京電力成立合資公司　共同在日本銚子開發離岸風電

國營事業人事震撼彈！台水董座魏明谷臉書發文「圓滿告辭」

「經濟弱勢前所未見」！　瑞銀下修大陸今年經濟成長率至1.5%

歐股早盤重挫逾4%　跟進美股三大期指重挫

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

財經熱門新聞

即／道瓊跌破2萬點　美股吐回漲幅

法院挺張國煒可繼承百億遺產　長榮集團回應了

道瓊期指一度轉跌又翻漲　上漲347.5點或1.72%

台積電淪為提款機　90天市值蒸發2.1兆元

謝金河：台股守9000點逾500檔跌破浄值

影／股市何時能止跌？　專家教你從「這幾點」判斷

「疫」外收穫！經部今將公佈新電價「可望連四凍」

元大S&P原油正2 ETF淨值逼近2元下市門檻　證交所：投資人應注意風險

網傳確診案例室友的女友任職投顧　董座闢謠

郭台銘緊抱鴻海持股8個月不變　年後以來身家縮水277億元

26歲正妹在永慶擁百萬收入

台指期結算下跌108點　分析師：已跌破十年線、後市不樂觀

美股期指拉警報！道瓊期一度大跌700點...目前收斂到3百多點　　

台股尾盤重挫220點！指數險守9200點　創逾3年新低

更多熱門

相關新聞

沃旭能源「離岸風場運維中心」　座落台中港簽署20年租約

沃旭能源「離岸風場運維中心」　座落台中港簽署20年租約

沃旭能源今（25）日宣布和台灣港務股份有限公司簽訂合約，租用其管理的台中港的碼頭暨後線土地，進行整備以推動「大彰化離岸風場」建造工程，並簽署長達20年的離岸風場運維中心土地租約，投資興建全新綠建築，自2022年起作為大彰化離岸風場運維中心，邁步落實在地化進程。

沃旭轉型成100%再生能源公司　獲評為全球永續企業第一名

沃旭轉型成100%再生能源公司　獲評為全球永續企業第一名

台電首支國產鋼管樁完工「拚今年底來電」　離岸風電2025創逾千億產值

台電首支國產鋼管樁完工「拚今年底來電」　離岸風電2025創逾千億產值

航太維修商機正夯　外資增資長異逾17億元搶市

航太維修商機正夯　外資增資長異逾17億元搶市

CIP離岸風電國產化比例達全球最高　投資金額遠遠超過300億元

CIP離岸風電國產化比例達全球最高　投資金額遠遠超過300億元

關鍵字：

沃旭能源東京電力銚子離岸風電

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

熊熊正牌男友曝光！爆1女沾5男

「在不瘋狂」成員解約「全團只剩他」　巴巴烙卡3年合約傻眼

斯亞掰了吳宗憲公司「待3年圓夢了」經紀人回應

外交部宣布19日0時起台灣限制外國人入境

Popu Lady庭萱嫁陳柏霖倒數！8年戀修正果同居

快訊／新冠肺炎暴增23例

他確診喊「出門散播病毒囉」今日突死亡

研究：O型血人群相對不易感染新冠肺炎

20多歲本土個案「發燒+喉嚨痛」就醫3次才確診

團體夜闖台北明星高中　拍性愛片

與宋慧喬同時爆紅！她淪三級片女角

小鬼攤地…楊丞琳看傻：紅隊瘋了

伴郎確診！南部大學女碩士生參加婚禮「主動通報」

屏東男心情不好拔鐮刀猛砍路人！她噴血苦求：救我

又傳里長率團出國　北市府：私人行程

更多

最夯影音

更多
里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死
新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面