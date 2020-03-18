　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

國營事業人事震撼彈！台水董座魏明谷臉書發文「圓滿告辭」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台水公司董事長魏明谷今（18）日晚間於臉書發文，選擇在生日今天請辭告別台水公司。（圖／翻攝自魏明谷臉書）

▲台水公司董事長魏明谷今（18）日晚間於臉書發文，選擇在生日今天請辭告別台水公司。（圖／翻攝自魏明谷臉書）

國營事業人事震撼彈！台水公司董事長魏明谷今（18）日晚間於臉書發文，在職務將屆滿一周年之際，他選擇在生日今天請辭告別台水公司，並感謝長官提拔與各界好友支持。

對於魏明谷突然請辭，台水公司主管機關經濟部證實指出，今天傍晚接獲魏明谷的電子請辭公文，由於事發突然，先前並未有魏明谷想請辭的徵兆，對於請辭原因尊重魏個人說法，後續將按人事流程處理。

以下為魏明谷請辭聲明全文：

請繼續往下閱讀...

【給自己最好的生日禮物 ─ 圓滿告辭】

去年的三月二十六日，明谷因緣際會，接下台灣自來水公司董事長一職，到下周即將屆滿一年，一年來三百多個日子，明谷兢兢業業，不敢有絲毫的鬆懈，明谷也發揮企業管理的專才，深化自來水管線布建、汰換及用水品質提升，這些日子以來，很感謝大家對水公司的支持與愛護，今天是明谷的生日，除祈願台灣及全球早日脫離武漢肺炎陰影，明谷在此也要宣布一個消息，就是明谷自認已完成階段性任務，因此選在生日今天請辭告別台水公司，僅此再次感謝長官提拔與各界好友支持。

台灣自來水公司有六千多個員工（含外包），營業單位遍及全國各縣市，明谷就任後，南北奔波，希望在既有基礎上，更滿足各地民眾的用水需求，也積極讓台水結合民眾生活，行銷台水觀光化，相信過去一年，許多好友，也透過明谷製作的影片，從生活、觀光中，更認識台灣自來水公司 。

對於台水公司的業務，明谷能夠這麼快上手，主要是明谷一直認為自身學識有所欠缺，所以保持終身學習的習慣，十幾年前擔任立委時，就抽空就讀大葉大學事業經營研究所，並在2005年畢業取得碩士學歷，這求學過程，如今回想，也讓我在管理縣府及台水公司，更加得心應手。

而在台水將近一年的時間，除了營業單位及民眾需求，我也很重視施工單位及施工品質，也更重視基層同仁，甚至基層同仁考試時，我也到場視察，跟著一起扛起沙包，並勉勵有心進入台水的朋友，扛起的不只是一個沙包，而是一份責任。

在過去，我曾卸下議員、立委、縣長的責任，今天，是我57歲的生日，我要正式宣布，我卸下台水董座的責任，去年此時，我隨著因緣際會，臨危受命接掌台水，今天我不敢說交出一百分的成績，但我相信所有台水人都跟著明谷用心付出。

不過，階段性的任務，終究有結束的一天，明谷也要祝福台水有更好的發展，更要祝福所有同仁，把生活過得更好，才有更好的智識奉獻給台水，讓台水更加成長，也讓台灣民眾可以享受更便利、更高品質的用水環境。

而不免俗地，生日聽說要許願，過去我這個鄉下小孩，對許願沒什麼特別興趣，但今天，我一定要慎重許下3個願望，畢竟現在中國武漢肺炎疫情日趨嚴峻，因此我的生日願望是，在蔡總統主政下，台灣能夠1.國泰民安、早日順利度過疫情，2.風調雨順、民生工業用水源源不絕，3.民富國強、各產業都能蒸蒸日上。

今天的告別，也是我給自己最好的生日禮物，在每份職務工作上，我向來秉持的是不忮不求，盡每份心力，做最好的事，能夠順利完成台水階段性任務，我要再次感謝所有台水員工的一起打拼，也要感謝各界好友支持，謝謝大家！

也再次提醒好友們，中國武漢肺炎疫情，宛如第三次世界大戰，是一場疫情大戰，各國紛紛鎖國，所有的經濟、生活各層面，迎接而來的可能都是我們不曾遇過的衝擊，因此面對疫情，千萬不可掉以輕心，日常生活也務必記得勤洗手！！！

ET快訊
快訊／台積電晚間證實：1員工確診新冠肺炎　啟動分組辦公
新冠肺炎衝擊台股！國安基金準備出手　明開會討論進場護盤時機
快訊／防疫升級！觀光局通函「3/19起禁止旅行社出入團」
出國貪玩成破口！醫憂「毀滅倒數28天」…這7點是關鍵
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

頭「疫」遭！經部：國內四月電價凍漲「史上首度連四凍」

K董逆襲！法院挺張國煒可繼承百億遺產　長榮集團回應了

影／經部挺企業「疫」起加油　沈榮津：紓困貸款展延申請逾51.3億元

全球防疫鎖國衝擊經濟　沈榮津：加速台商回台落實投資上看2000億

口罩國家隊「疫」勇趕工進度超前　第二波32條產線本周可望完工

「疫」外收穫！油價走跌經部今公佈新電價「可望連四凍」

「疫」拳重擊航空業　長榮推專案無薪事假「盼員工共體時艱」

減碳2%難度高　環保署力推溫管法修法　企業：「盼有更多誘因」

夜市券回收率破七成　經部：創造超過11.2億元商機效益

國際原油下跌逾9%　專家估：下周柴油零售價可望調降一角

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

兒被隨機殺死！父淚「要判死刑」　律師分析：恐只關3年半就出來

吳尊遭老婆吐槽：太囉嗦了！　為哄她浪漫送出「一朵玫瑰花」

《青春有你2》蔡卓宜離婚飽受輿論淚崩　Ella打氣：誰說女生只有一種樣子！

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

頭份三寶越雙黃線逆向超車！　下秒遇魔王「倒退嚕」超悲劇

影／降息導致壽險收益急降　達人分析台股下檔滿足點報你知

快訊／台積電晚間證實「1員工確診新冠肺炎」　緊急啟動分組上班

「疫」拳重擊！華航五年來首見虧損　董事會通過發債百億元自救

新冠肺炎衝擊台股！國安基金準備出手　明開會討論進場護盤時機

疫情帶動宅經濟！中嘉bb寬頻包月影劇訂戶成長33%

響應政策　金融業又一家！開發金實施庫藏股護盤

沃旭能源攜手東京電力成立合資公司　共同在日本銚子開發離岸風電

國營事業人事震撼彈！台水董座魏明谷臉書發文「圓滿告辭」

「經濟弱勢前所未見」！　瑞銀下修大陸今年經濟成長率至1.5%

歐股早盤重挫逾4%　跟進美股三大期指重挫

Melvita最強瘦身油全新升級　加碼推出「按摩杯」只送不賣

快訊／iPad Pro突然發表　iPadOS又多了觸控式軌跡板支援

影／降息導致壽險收益急降　達人分析台股下檔滿足點報你知

快訊／台積電晚間證實「1員工確診新冠肺炎」　緊急啟動分組上班

行刑3槍狠殺年輕妹推下山谷　屍體尋獲後...2男都說：人不是我殺的

中職／教練鼓勵放膽投　蘇俊璋鎖定擠進勝利組

邵雨薇美披白紗：我好像要嫁了！觀看「李國修祝福影片」感動想哭

他們超愛洗手！土耳其疫情卻「一週三級跳」　原因曝光

議員質疑「入境通報延遲」　移民署：每日3次傳輸入境資料

剖面是萌萌富士山！抹茶莓果餡奶凍必吃　全聯9款抹茶聯名新品　

驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」　影片瘋傳...胸前神祕刺青網狂猜

財經熱門新聞

即／道瓊跌破2萬點　美股吐回漲幅

法院挺張國煒可繼承百億遺產　長榮集團回應了

道瓊期指一度轉跌又翻漲　上漲347.5點或1.72%

台積電淪為提款機　90天市值蒸發2.1兆元

謝金河：台股守9000點逾500檔跌破浄值

影／股市何時能止跌？　專家教你從「這幾點」判斷

「疫」外收穫！經部今將公佈新電價「可望連四凍」

元大S&P原油正2 ETF淨值逼近2元下市門檻　證交所：投資人應注意風險

網傳確診案例室友的女友任職投顧　董座闢謠

郭台銘緊抱鴻海持股8個月不變　年後以來身家縮水277億元

26歲正妹在永慶擁百萬收入

台指期結算下跌108點　分析師：已跌破十年線、後市不樂觀

美股期指拉警報！道瓊期一度大跌700點...目前收斂到3百多點　　

台股尾盤重挫220點！指數險守9200點　創逾3年新低

更多熱門

相關新聞

魏明谷請辭　自來水公司董事長

魏明谷請辭　自來水公司董事長

前彰化縣長魏明谷，2019年3月底接下台灣自來水公司董事長一職，18日生日這一天，送給自己的禮物，辭自來水公司董座一職，請辭消息在個人臉書粉專曝光，文末還不忘提醒網路好友，面對疫情，千萬不可掉以輕心，日常生活也務必記得勤洗手，大家也都祝賀他「祝福谷哥未來官運亨通，步步高升」。

新冠疫情來亂　台水「鐵飯碗」徵才延後至七月舉行

新冠疫情來亂　台水「鐵飯碗」徵才延後至七月舉行

大甲媽　魏明谷：會增加防疫負擔

大甲媽　魏明谷：會增加防疫負擔

學測命題疏失　大考中心主任張茂桂請辭獲准

學測命題疏失　大考中心主任張茂桂請辭獲准

桃議員張運炳請辭　落選頭葉明月遞補

桃議員張運炳請辭　落選頭葉明月遞補

關鍵字：

台水魏明谷請辭

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

熊熊正牌男友曝光！爆1女沾5男

「在不瘋狂」成員解約「全團只剩他」　巴巴烙卡3年合約傻眼

斯亞掰了吳宗憲公司「待3年圓夢了」經紀人回應

外交部宣布19日0時起台灣限制外國人入境

Popu Lady庭萱嫁陳柏霖倒數！8年戀修正果同居

快訊／新冠肺炎暴增23例

他確診喊「出門散播病毒囉」今日突死亡

研究：O型血人群相對不易感染新冠肺炎

20多歲本土個案「發燒+喉嚨痛」就醫3次才確診

團體夜闖台北明星高中　拍性愛片

與宋慧喬同時爆紅！她淪三級片女角

小鬼攤地…楊丞琳看傻：紅隊瘋了

伴郎確診！南部大學女碩士生參加婚禮「主動通報」

屏東男心情不好拔鐮刀猛砍路人！她噴血苦求：救我

又傳里長率團出國　北市府：私人行程

更多

最夯影音

更多
里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死
新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面