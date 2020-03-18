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「經濟弱勢前所未見」！　瑞銀下修大陸今年經濟成長率至1.5%

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▲▼武漢肺炎,北京。（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠肺炎疫情衝擊經濟表現，瑞銀下修大陸今年經濟成長率至1.5%。（圖／達志影像／美聯社）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，今年前2月大陸停工大幅衝擊經濟表現，3月經濟活動仍未完全恢復常態。瑞銀今（18）日表示，大陸「經濟弱勢前所未見」，並大幅下修今年經濟成長率至1.5%，恐難以「保2」，預估美元兌人民幣匯率保持在7上下。

瑞銀亞洲經濟研究主管與首席中國經濟學家汪濤表示，新冠肺炎疫情對今年前2月的經濟產生較大衝擊，很多服務業也遭受波及，尤其是餐飲和旅遊業，儘管3月初以來復工率明顯回升，但經濟活動仍未恢復常態，因此第1季經濟成長率可能低於原先預測。

請繼續往下閱讀...

汪濤進一步指出，全球經濟惡化可能拖累大陸恢復步伐，如今全球疫情蔓延，越來越多的國家開始實施封鎖及出行限制，隨著未來歐美經濟所受負面影響顯現，全球需求可能大幅走弱，拖累大陸出口，同時輸入病例風險上升，大陸在放寬出行限制時，可能會更謹慎。

瑞銀預估大陸2020全年經濟成長率降至1.5%，且考量第2至4季，之前被抑制需求會釋放，及經濟活動全面復工，加上財政政策支持、貨幣信貸政策進一步放鬆。不過，雖然貨幣政策有助於確保企業和市場平穩運行，但對於緩解疫情和出行限制影響，刺激增長的作用比較有限。

瑞銀也提及，若財政刺激力度大幅增加，或房地產活動大幅反彈，經濟成長率有可能更高，但以目前情勢來看，即使在樂觀的情況下，大陸今年經濟成長率也難以超過3%。

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