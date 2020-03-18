台股重摔220點失守9300點　金管會啟動救市第三階段

▲金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球股市，台股今（18）日終場重挫220點，跌破9,300點關卡。金管會啟動救市第3階段，宣布調降每日盤中借券賣出委託數量，並放寬放寬信用交易追繳差額之抵繳擔保品範圍，同時也呼籲證券自營商發揮市場調節功能，以穩定股市。

金管會上周啟動救市第一階段，鼓勵上市櫃公司參與業績發表會、法人說明會及實施庫藏，今天再度宣布調降每日盤中借券賣出委託數量，從3月19日起3個月，調降每日盤中借券賣出委託數量，由原不超過該種有價證券前30個營業日的日平均成交數量30%，調降為10%。

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不過，證券商因發行認售權證、營業處所經營結構型商品與股權衍生性商品交易業務、擔任受益憑證流動量提供者或期貨自營商擔任股票選擇權或股票期貨造市者等避險需求的借券賣出可不受限制。

金管會也放寬信用交易追繳差額的抵繳擔保品範圍，從3月19日起3個月，投資人經授信機構同意，得以具有市場流動性且能被客觀合理評估價值的其他擔保品，補繳融資自備款或融券保證金差額。

金管會呼籲，證券自營商發揮市場調節功能，並鼓勵金融保險業可逢低布局。由於台灣目前疫情仍在可控範圍，且政府已通過防疫特別預算，有助於減緩國內產業因疫情所受衝擊，提升國內經濟動能，加上台商回流及轉單效應，均有助台股基本面。

金管會表示，證券自營商依證券商管理規則第30條規定，扮演良好專業中介機構角色，發揮市場調節功能，以提振市場投資信心。此外，鼓勵金融保險業可逢低布局，適時買進基本面佳、本益比低的績優股。

金管會鼓勵上市櫃公司適時實施庫藏股制度，統計到3月17日為止，上市櫃公司目前執行中的庫藏股計有49件，其中上周新增15件、本周新增17件，預計最大可買回金額共計約205.54億元。

金管會指出，未來持續關注疫情對總體經濟影響及台股表現，並持續督導證交所及櫃買中心加強注意疫情對上市櫃公司財務業務的影響及相關資訊的即時揭露。若股市發生非理性下跌情形，將適時進行評估及應變。