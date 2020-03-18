智崴去年EPS 6.57元　每股配發現金股利5.6元

▲智崴集團執行長歐陽志宏。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

智崴資訊（5263）今（18）日公告去年財報，2019年合併營收新台幣20.8億元，較2018年成長27.1%，營收總額再創歷史新高，董事會正式通過配發每股現金股利5.6元，配發率超過8成，以今日收盤價96元計算，現金殖利率約5.8%。

智崴公告2019年營收達20.8億元，較2018年成長27.1%；稅後淨利3.67 億元，每股稅後盈餘6.57元，主要受惠於軟體內容營收的成長，多元業務開拓有成，各季度營運表現紮實強勁，營收及獲利雙雙再攀歷史高峰，為轉型體感產業10年以來邁入一個新的里程碑。

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智崴集團執行長歐陽志宏表示，公司掛牌至今，營收規模已大幅成長近10倍，過去硬體設備的業務推廣已成功地在全世界站穩腳步，其中大型體感設備飛行影院更是國際市場的主流，而近年來軟體內容營收的耕耘也逐漸發酵，透過智崴不斷拓增的體感設備，未來內容影片的權利金收入將逐步拉高比重，使得設備與內容相互加乘效果更加彰顯。

陽志宏舉例說明，像是在澳洲黃金海岸已開幕的業者，除設備採買之外，內容方面也向智崴進行多年的授權，近期更洽談包含其他飛越系列影片的授權，其他智崴已建置的客戶都洽詢相關內容授權之業務，說明軟體內容市場的需求將會隨著智崴設備的拓增而倍增。

回顧過去20年來，智崴表示，歷經2003年SARS、2008年金融海嘯危機等事件，主題樂園整體產業發展趨勢仍是持續向上成長，人們對於娛樂體驗的需求不斷增加。

展望2020上半年，智崴表示，雖然新冠病毒肺炎疫情在全球各國仍屬嚴峻，經營團隊續持審慎樂觀看法不變，現階段許多主題樂園業者也都趁著休園之際，與智崴合作進行新型體感遊樂設施建置、設備保養維修、以及軟體內容影片的更新，看好沉浸式的體感娛樂將會是未來娛樂產業的趨勢，智崴將陸續推出的不同型態的體感設備，使營收成長動能持續增加。