逐筆交易／當IOC委託遇瞬間價格穩定措施　在可成交範圍內將部分成交

▲ 台股23日起實施盤中逐筆交易。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／綜合報導

臺灣證券市場自2020年3月23日起實施盤中全面逐筆交易，立即成交否則取消(IOC)委託如觸及「瞬間價格穩定措施」之價格上、下限，IOC委託在可成交範圍內將部分成交，超出可成交範圍時則部分予以退單。

舉例來說，若瞬間價格穩定措施參考價為100元，可成交之價格上限為103.5元，下限為96.5元，新進委託以限價105元立即成交否則取消(IOC)買進10張，可成交101元1張、102元2張，104元則因超出可成交範圍，不會成交，該筆剩餘未成交7張之限價105元IOC買進委託自動退單，該檔有價證券不會進入瞬間價格穩定措施。

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此外，如IOC委託第一筆可成交之價格即觸及「瞬間價格穩定措施」之價格上、下限，該筆IOC委託整筆自動退單，該檔有價證券不會進入瞬間價格穩定措施。

例如當瞬間價格穩定措施參考價為100元，可成交之價格上限為103.5元，下限為96.5元，新進委託以限價99元立即成交否則取消(IOC)買進10張，第一筆成交價格95元即超出可成交範圍，該筆IOC委託全數取消，該檔有價證券不會進入瞬間價格穩定措施。

證交所表示，距逐筆交易上線進入倒數階段，投資大眾可把握至「擬真平台」模擬逐筆交易下單之機會，不只體驗逐筆交易時段的6種委託方式、資訊揭示之頻率及新式委託遇瞬間價格穩定措施之情況，還有機會抽iPhone11、iPad及東京/首爾來回機票。