痊癒後「快走會喘」！新冠肺炎「讓肺成毛玻璃」　醫曝：肺功能下降30%

▲新冠病毒。（圖／路透社）

記者黃心瑀／綜合報導

新冠病毒蔓延全球，儘管已經有需多痊癒者出現，但現在有研究人員指出，這些病患就算康復了，肺功能下降了30%，肺活量因後遺症而降低，快走的時候會感覺很喘；而這些患者也被建議使用物理治療，例如游泳等心血管運動，來幫助增強恢復肺部功能。

綜合外媒報導，香港醫管局日前對一月初感染新冠肺炎，並已經痊癒出院的12名患者，進行隨訪後發布了相關調查結果，其中有2到3名患者，在回歸到原本的生活後，無法做跟患病之前一樣的事情；另外有9名感染者則是被發現，肺部出現像是「毛玻璃」的樣子，顯示身體內的器官受到了損傷；而多數這種狀況與罹患SARS跟MERS的患者相似。

香港傳染病中心醫學主任Tsang Tak-yin透露，如果這些患者走快一點，就會感到不舒服；他更向《南華早報》表示，一些患者在康復之後，肺功能可能會下降30%，這些痊癒的患者仍然需要接受進一步的測試，以評估他們到底保留了多少肺功能。

Tsang Tak-yin還說，目前還不能完全確定新冠肺炎的患者，是否會出現長期的後遺症，例如肺組織變硬並且無法正常運轉的「肺纖維化」，當前的患者被發現肺中充滿了液體，而這樣的情況則會導致病情逐漸惡化，更嚴重還有可能引起肺炎。