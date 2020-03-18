NCC封殺花蓮、宜蘭有線系統申請！中止10年開放跨區政策



▲北都數位有線電視是NCC開放政策後進入台北市的新業者，其經營策略引發連串效應，讓產業秩序大亂。（圖／北都提供）



記者陳世昌／台北報導



國家通訊傳播委員會(NCC)18日一口氣否決花蓮、宜蘭2件有線電視跨區經營申請案，正式宣告中止10年來推動的有線電視開放跨區、新設系統台政策。NCC發言人蕭祈宏表示，事實上開放後看到更多跨區或新增經營者進來之後，整個市場是一種惡性競爭，導致整個市場環境越來越惡劣，他強調，如果是一昧用跨區經營，用惡性競爭方式去搶其他業者客戶，只是把市場弄得更亂，更早拱手把市場讓給他他形態(MOD、OTT的競爭者。



NCC18日審議豐盟有線電視申請擴區經營花蓮，以及全國數位有線電視跨區經營宜蘭縣，目前在花蓮、宜蘭的有線電視經營區都只有一家有線系統，這2件申請案獲許可後，可以打破地區獨家經營情況，完全符合當初NCC希望引進新經營者，改善有線電視系統獨佔經營、提升消費者權益的政策目標。但這2家申請案都以財務等問題遭NCC否決。



蕭祈宏表示，引進競爭以提升消費者權益是一個理想，還是要看業者提出的計畫，有沒有辦法達到讓消費者更滿意這樣的目的。事實上，開放後，看到更多跨區或新增經營者進來之後，整個市場是一種惡性競爭，導致整個市場環境越來越惡劣。



▲豐盟申請擴區經營花蓮縣有線廣播電視曾於2019年舉辦正式聽證會。18日NCC決議否准該申請案（圖／記者湯興漢攝）

NCC認為，對消費者來講，有些確實是比較便宜，但對整個有線電視市場而言，所有業者一致認為這種殺價競爭情況不是他們樂見的。蕭祈宏表示，有線系統原有業者面臨新進業者的競爭，這幾年市場都是哀鴻遍野，業界產值一直在下降。



除此之外，近年來影音平台快速發展，也直接影造成有線系統衝擊，NCC認為，MOD這幾年發展有沒有侵蝕到有線電視？還需要深入去了解，但全世界「有線電視剪線潮」一直在發生，是不是受到新業者例如OTT、MOD影響，都要各方去評估。



有線電視系統目前最重要的應該是如何強化競爭、與新形態業者競爭？存活下去再尋求發展。如果是一昧用跨區經營，用惡性競爭方式去搶其他業者客戶，只是把市場弄得更亂，更早拱手把市場讓給他他形態的競爭者。