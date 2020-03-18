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疫情重創！　日本皇室取消4月「立皇嗣之禮」730人饗宴

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▲▼ 明仁天皇,日本天皇,美智子皇后,日本皇室,雅子妃,德仁。（圖／路透社）

▲ 日本皇室。（圖／路透社）

文／中央社記者楊明珠東京18日專電

日本政府原定4月舉辦「立皇嗣之禮」儀式，昭告秋篠宮為皇位繼承順位第一位的皇嗣，但受到武漢肺炎疫情的影響，今天決定原訂4月21日舉行的宮中饗宴之禮取消。

日皇德仁2019年5月1日即位，有許多與皇位繼承相關的活動要辦，但受到2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情蔓延影響，舉辦儀式的規模將大幅縮小。

日本放送協會（NHK）報導，與皇位繼承有關的式典委員會（委員長是首相安倍晉三）今天開會討論立皇嗣之禮舉辦事宜。

這是德仁的胞弟秋篠宮成為皇位繼承順位第一位，成為皇嗣，皇室要向海內外廣為宣傳的儀式，但受到武漢肺炎疫情擴大的影響，式典委員會今天決定原訂4月21日舉行的賀宴「宮中饗宴之儀」取消。

鑑於2019年冠狀病毒疾病疫情擴大，安倍晉三表示，考慮到屆時在有限的空間中，多數出席者邊吃邊近距離交談，於是決定取消。他說，雖感遺憾，但不得不取消。

饗宴之儀共2次，分別在皇宮的「豐明殿」與「春秋之間」這兩大廳舉行立食的饗宴，原本預定邀請行政、立法、司法等三權的相關人士、外國駐日大使等共730人出席。

德仁向海內外宣布胞弟秋篠宮成為皇嗣的「立皇嗣宣明之儀」以及秋篠宮晉見的「朝見之儀」，則是按原計畫於4月19日上午在皇宮「松之間」舉行，但邀請出席人數將由預定約350人減至約50人。4月19日下午的朝見之儀如期舉行。

立皇嗣之禮是與皇位繼承有關一連串儀式最後的重要儀式。安倍說，將做好萬全準備，讓立皇嗣宣明之儀及朝見之儀在國民祝福中順利舉辦。（編輯：郭中翰）

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