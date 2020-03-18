歐美疫情拉警報！台積電憂百人群聚　年度盛事北美技術論壇延期至9月

▲台積電將於第二季舉辦技術論壇，共同執行長魏哲家。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在歐美地區擴大，台積電（2330）不僅擴大對供應商門禁，連自家的年度盛事也要延期，原訂於4月29日在美國聖克拉拉（Santa Clara）舉行的北美技術論壇，將延期至8月24日，新竹場次也將延至9月3日。

回顧過去兩年，台積電一年一度的技術論壇時間點約落在第二季，去（2019）年4月下旬先在北美舉行，5月於台灣新竹舉行；前年則是於6月在台灣舉辦此活動。每年都會有上百家供應商參加，並於此論壇中，宣布最新技術製程細節，以及製程布局進度等，是半導體業界的年度盛事。

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然而由於新冠肺炎疫情在歐美日益嚴重，疫情指揮中心近日更提升歐洲多個國家旅遊建議為第三級的「警告」，也就是避免到當地旅遊，以及美國的華盛頓州、紐約州、加利福尼亞州等建議為「示警」，也就是對當地採取加強防護。

台積電為謹慎起見，實施從歐美地區回台的供應商14天隔離管制外，今日將自家在美國等海外各地的舉辦技術論壇延後。此外，由於近今天境外移入人數暴增至破百，台積電更憂心，技術論壇會場人數眾多，至少上百人群聚，增加新冠病毒感染機率，因而將各地場次延期。

台積電官網公告，美國聖克拉拉（Santa Clara）舉行的技術論壇延期至8月24日，新竹、上海、阿姆斯特丹皆延至9月3日、15日、29日。