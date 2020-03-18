中磊電子去年EPS 4.21元　每股擬配發現金股利3元

▲中磊總經理王煒。（圖／中磊提供）

記者姚惠茹／台北報導

電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）今（18）日召開線上法人說明會，公布2019年全年合併營收318億元，受惠於電信直接銷售業務增溫，成功提升產品附加價值，全年合併毛利率達16%，較2018年毛利率13.4%大幅提升，歸屬母公司稅後淨利10.3億元，年增28%，每股稅後盈餘4.21元。

中磊表示，董事會決議通過盈餘分派案，擬配發每股現金股利3元，股利政策維持高配發水準，將提交股東常會通過後實施，以中磊今日收盤價59.3元，現金殖利率約5%。

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中磊公布，去年第4季合併營收達95.6億元，較上季營收90.6億元，季增6%，主要受惠較佳的產品組合，單季毛利率達14.8%，優於前一年同期14%毛利水準，歸屬母公司稅後淨利為3.5億元，季增21%，單季每股稅後盈餘達1.43元。

展望整體市場景氣，中磊表達樂觀的態度。面對5G及智慧物聯網的時代來臨，頻寬升級需求熱絡。中磊發揮系統整合的核心優勢，領先推出高附加價值應用，像是智慧物聯網、商用網通設備、智慧能源、新世代小型基地台等解決方案，電信市佔率持續提升。

此外，因應營運日趨國際化，中磊加速全球化布局，不僅因應客戶需求迅速擴增新產能，現集團產能串聯蘇州、台灣、菲律賓等三地製造中心，服務全球電信客戶；同時加速拓展全球行銷版圖，深耕佈局日本、東南亞、印度、拉丁美洲等新興市場，已見成效。

研發方面，中磊表示，持續強化集團軟實力，提供全球電信客戶在地技術支援，預期在新市場、新產能的挹注下，整體營運成長可期。