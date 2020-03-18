口罩實名制2.0明起繳費　ATM免手續費...財金公司嚴防當機！

▲口罩實名制2.0明日開始繳費，財金公司緊盯。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳靜君／台北報導

政府為了改善口罩分配的問題，並解決上班族、學生沒有時間買口罩，在3月12日推出口罩實名制2.0，除現有的健保特約藥局之外，民眾也可以透過網路預購，並且自明（19）日開始確認並且繳費。財金公司今（18）日表示，只要民眾透過ATM轉帳都不收手續費，也不計入每日500元小額轉帳的免手續費額度中；且開始嚴陣以待以確保轉帳順暢。

成功預購者繳費期限是在明日開始到週六（21）日以ATM（自動櫃員機）不論是實體、網路或行動銀行等通路，或者信用卡線上付款的方式繳費。

請繼續往下閱讀...

但是財金公司也報好康，一，民眾只要是付口罩實名制的費用，不計入原本每日500元的小額免收手續費的額度當中，也就是說，即使當日有繳口罩的費用，仍享有當日500元的小額轉帳免手續費。

二，口罩費用可以替家人代繳，都不收手續費。財金公司表示，只要是預購成功、轉帳買口罩的費用都不用繳交手續費，等於民眾可以幫自己的小孩、家人代繳。

三，財金公司也擔心，如果民眾明日一窩蜂去實體或者網路轉帳，恐怕會造成流量過大，也易引起當機事件，所以財金公司也會緊盯各ATM運作情形，以確保民眾繳費順暢。