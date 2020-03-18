央行理監事會明日登場！　法人預期降息半碼到1碼、主要考量在「匯率」

▲ 央行總裁楊金龍。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

中央銀行將於明（19）日舉行理監事會議，面對各國接續降息、新冠疫情造成的產業衝擊，台灣也面臨了壓力。法人認為，目前台灣利率偏低、流動性充裕，降息考量主要會是在「匯率」上面。

市場多數認為央行此次會跟著美國聯準會與世界各國做出降息決策，法人認為，這次是否降息主要考量會是在「匯率」上面，主要是台美利差將造成新台幣升值，將會對出口不利；而目前台灣利率偏低、流動性也很充裕，因此預期降息幅度不會太大，對於流動性的增加也是有限，一如市場所說的，是「心理層面的激勵」。

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法人指出，若是央行降息半碼，就來到政策利率歷史低點，若是降1碼，就會改寫新低紀錄，但因這次聯準會動作比較大，因此也不排除降1碼的可能性。

對於股市是否有所激勵，法人指出，股市已經因為預期心理提前反應，其實降息對股市影響不大，「主要還是在匯率」。

另外，法人指出，這次疫情蔓延產生「社交隔離」，導致整個市場需求降低；就算供給面會很快回穩，但消費力道卻是仍受信心影響、比較慢回升，價格會被壓抑，因此基本上在這段時間內沒有通膨危險。

對於是否有持續降息空間，法人認為，首先是Fed已表態美國不會成為負利率國家，世界主要各國央行的利率也不見得還有調降空間，「基本上就是底部了」。此外，現在銀行利差已經很薄，再降下去侵蝕到銀行業獲利，會影響到銀行業長期產望，讓市場對抗風險能力下降，因此央行持續降息機率不大。

若是此次央行按兵不動，法人指出，以全球短期狀態來看，新台幣沒有強升空間，目前不做動作，對新台幣匯率影響有限；但以中長線觀察，若是美國疫情穩定，但台灣沒有降息，新台幣到那時可能就會有很大升值幅度。

台灣貼放利率自2016年第二季以來已連14凍，依據央行在立法院業務會報的書面資料中指出，新冠肺炎(COVID-19)疫情擴散威脅全球經貿活動，造成了經濟前景不明，國際機構紛紛下修經濟成長預期，各國也都維持寬鬆貨幣政策等幾項可能降息訊號。央行總裁楊金龍也曾於日前表示，經濟的確有「下行風險」，但仍未鬆口決策動向。