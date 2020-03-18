頭「疫」遭！經部：國內四月電價凍漲「史上首度連四凍」

▲經濟部今（18）日召開電價費率審議委員會，決議四月新電價。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部今（18）日召開電價費率審議委員會，政務次長曾文生於會後記者會表示，由於新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球，加上近期國際原油價格持續走跌，基於照顧民生立場，四月新電價不調整，創下國內電價首度「連四凍」紀錄。

曾文生指出，經濟部電價費率審議會的委員有來自學界、業界及機關代表，經濟部沒有預設立場，委員會依據客觀事實和數據資料討論，而但近期國際原油價格持續在低點徘徊、新冠肺炎疫情對民生造成衝擊，最後做出凍漲決議以符合社會期待。

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▲經濟部政務次長曾文生主持電價審議委員會會後記者會。（圖／資料照）

經濟部電價審議委員會指出，因電價最大成本為燃料，國際原油暴跌使台電燃料成本減輕。台電今年預算書天然氣牌價成本以去年七月價格計算，每立方公尺為12.11元，如今中油發電用天然氣價格已來到每立方公尺10.32到10.48元；若以台電去年109.35億立方公尺計算，在每度相差1.79元下，相當於因燃料下跌有196億元左右價差。

經濟部依「公用售電業電價費率計算公式」每年檢討2次電價，於每年四月及十月進行調整，並明定電價調幅天花板為3%。本次的電價費率審議會將於18日登場，新電價費率將從4月1日正式上路。

另外，經濟部所轄國營事業今天公佈最新財報，台電今年前二月稅前虧損新台幣44.86億元，主因在於配合政府政策，持續「增氣減煤」，加上優先購用再生能源，墊高發電成本；中油前二月則小賺5億元。