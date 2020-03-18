台指期結算下跌108點　分析師：已跌破十年線、後市不樂觀

▲台指期3月18日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

美國總統川普宣布8500億美元（約新台幣25.5兆元）救市，激勵美股大漲，但台指期今（18）日結算，開盤卻小跌5點，來到9366點，雖往上挑戰來到今日高點9489點，不過隨著美國三大期貨指數下跌，市場恐慌情緒再現，台指期一路下挫來到9205點，高低差來到284點，尾盤持續下壓，終場以9263點作收，下跌108點，與現貨相較，正價差44.33點。

展望後市，統一期貨投顧部經理廖恩平分析，目前已跌破十年線防守點，多頭須找新的下檔支撐，短期內台指期還是偏弱格局。

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廖恩平表示，今天早盤指數有一度開高，因為從3月份合約的選擇權未平倉來看，最大量是落在9400的Pull約有2萬多口，所以一開始是有想去守住9400點，甚至往9500點挑戰，但是盤中又受到美國疫情影響導致信心不足，美國三大期貨指數也下跌，造成台指期尾盤後繼無力，也造成多單出現較大量的止損賣壓，也讓市場近月份空單轉倉到遠月份。

另外，廖恩平也分析，本來今天有望止穩，但礙於目前全球疫情持續延燒，尚未得到完整的控制，再加上之前大家以「十年線」當成觀察點，但目前已經跌破，預估短期內台指期還是會偏弱，甚至下檔的支撐還需要下修，也需要再尋求新的多頭防守點。

廖恩平也提到，今天的低點9205點，算是自2017年1月以來的新低，且目前來看遠月份持續走弱，目前整個逆價差幅度也拉大，這意味著許多人對於後市仍就是處於保守態度。

