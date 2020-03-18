杏國胰臟癌新藥全球三期臨床收案破200例　今夏將進行期中分析

▲杏國新藥董事長李志文。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

杏國新藥（4192）今（18）日宣布研發中的胰臟癌新藥SB05PC(EndoTAG-1)全球多國多中心三期臨床試驗收案順利，目前收案病患數已超過200例，超過總目標收案病患數218例的90%，依現有狀況及科學推論，今年夏季將進行期中分析。

杏國表示，醫療體系均有病人分流機制，癌症重症病人的治療不受到新冠肺炎疫情影響，EndoTAG-1全球三期臨床累計收案人數已在去年8月達到期中分析(Interim Analysis，IA)所需的人數，公司對期中分析結果深具信心，期待EndoTAG-1提供病患更好的治療選擇。

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杏國指出，SB05PC(EndoTAG-1)為「帶正電紫杉醇微脂體」，根據二期臨床試驗的結果，使用EndoTAG-1合併Gemcitabine治療後預估可延長整體存活期約達13.7個月，顯著延長胰臟癌患者整體存活期22%，與無惡化存活期40%，且副作用發生率極低，受到世界多國醫師肯定。

杏國進一步指出，全球現正處於防疫關鍵時刻，醫療體系均有明確的病人分流機制，癌症重症病患的治療不受延誤，EndoTAG-1的收案一切順利，目前收案病患數已超過200例，超過總目標收案數的90%。

杏國說明，EndoTAG-1全球三期臨床累計收案人數已在去年8月達到IA所需的人數101人，因需待病患離開人世後，取得完整數據才可進行期中分析，目前已取得近8成人數的完整數據，依現有狀況及科學推論，今年夏季將可進行期中分析。

杏國強調，杏國在不同國家採取不同策略，目前在全球胰臟癌病患人數最多的中國，EndoTAG-1申請胰臟癌一線用藥，已取得中國國家藥品監督管理局(NMPA)許可，獲准於中國大陸執行三期人體臨床試驗，預計今年開始收案，並已獲數家國外廠商積極爭取授權，公司謹慎評估中。