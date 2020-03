台泥啟動2020年徵才計畫　改採「線上面試」拚防疫

▲ 台泥董事長張安平。(圖/台泥提供)

台泥企業團宣布啟動2020年徵才計畫,以「每個人只有一個國籍-地球」為題,號召有意投入「循環經濟」的青年加入台泥,為地球永續貢獻己力。台灣水泥及關係企業跨足「碳捕獲技術」、「再生能源」、「綠電儲能」、「廢棄物再利用」、「AI智能製造」等領域,與世界同步接軌。

台泥表示,今年不僅歡迎理工背景人才應徵,對商管、資訊科系背景的人才亦是需求孔急。面對疫情衝擊,台泥推出「台泥視訊面談online」,並從儲備幹部職類開始嘗試讓求職者「自選日期、保證面試」,預約成功者將於指定日期透過視訊會議軟體zoom與台泥主管直接面試,每梯次限定60個名額,即日起開放預約。

新冠肺炎的疫情影響全世界,讓許多民眾體會到全球化發展之下,人類彼此、以及人與大自然都是生命共同體,無人能置身事外。台泥企業團董事長張安平在集團防疫會議中指出,「人生有太多無法控制的事,讓我們學習謙虛,也讓我們有機會回想生命中最重要的事,家庭、生命、健康都很重要。」面對疫情,公司首要任務以防疫優先,保護同仁健康。他也以母校美國普林斯頓大學的校訓”In the Nation’s Service and the Service of Humanity”(為國家與人類而服務)勉勵集團同仁,以謹慎積極的態度面對挑戰,為人類發展與大自然的平衡繼續努力。

台泥企業團跨足12項產業領域,為了配合集團布局、加速培養人才,今年徵才需求除了儲備幹部(MA),還有各領域職缺,各式職缺不限應屆畢業生投遞履歷,也歡迎具相關工作經驗的職場新秀轉換跑道。台泥需求的人才科系背景包括,工程類學科:電機、機械、化工、化學、環工等;商管學科:財金、財會、人資、行銷、經營管理等;資訊學科:資工、資管或其他跨領域人才。

為促進求職者對台泥有更深的了解,台泥即日起在FB粉絲團陸續推出6支徵才影片,由台泥同仁現身說法,分享在循環經濟跨領域工作的心得。加入台泥超過6年的陳福義,是MA計畫第七屆學長,目前任職於台泥和平廠,在亞洲最大鈣迴路碳捕獲試驗廠利用微藻養殖進行碳捕獲實驗。陳福義表示,「看著自己親手從微藻萃取出的蝦紅素,十分感動。沒想到在水泥廠裡不只做水泥,還能運用所學,讓二氧化碳轉變為對地球有用的物質!」

去年剛從台大地質科學研究所畢業的林坤誼,目前在台泥企業團旗下台泥綠能公司擔任地熱工程師。台泥綠能在彰濱工業區發展結合太陽光電及陸域風電的複合式再生能源電廠,林坤誼表示,十分看好台灣的再生能源發展,「台灣在太平洋火環帶上,除了太陽能跟風電之外,地熱潛能也是不會少的。」林坤誼指出,加入台泥前,對水泥業只有粗淺了解;上班後發現這是一份取之於自然、用之於自然,具永續精神的工作。坤誼也以知名日劇《下町火箭》的故事舉例,工作就像有兩層樓的房子,第一層樓用來養家活口,第二層樓則是實現夢想,他認為能夠讓人走得遠的好工作必須要兼顧夢想,而現在的工作就是一份有夢想的工作。

台泥表示,人才是企業永續基石,歡迎認同「每個人只有一個國籍-地球」理念的朋友加入;詳細徵才需求可見台泥官網。