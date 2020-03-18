嘉義市社區大學自然農法班開班15年　香港夫妻移民取經

▲授課老師72變自然農法課 香港移民夫妻也慕名取經。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

創立15年的嘉義市社區大學自然農法班，今年再度超越上限，共有142位學員報名上課。由於班上不乏10年以上，甚至15年資深學員，兩位授課老師張山蔚及胡安慶常需絞盡腦汁不斷求新求變，移民到嘉義市的香港夫妻也慕名前來取經，一圓健康樂活的人生夢。

▲張山蔚老師（右一）示範自然農法生物防治法。（圖／記者翁伊森翻攝）

由嘉義大學退休老師張山蔚及胡安慶創立的嘉義市社區大學自然農法班，自民國95年創立以來，今年屆滿15年，在樂活、健康及食安風潮帶動之下，8年前學員人數開始衝破百人，今年則高達142人。學員來自各行各業，大多數為退休人員，有校長、老師及糖廠廠長等，其中有6對是夫妻檔學員。

張山蔚表示，每週一次的自然農法班，前一小時讓學員分組實地耕作，後兩個小時則教授各種無化肥、無農藥的耕種方式，理論及實務兼具，有些學員將自然農法帶回自家農田施行，並將生產的農產帶回班上分享，形成熱鬧滾滾的自然農法分享市集，樂活又健康，不少學員進來上課後就不想離開，其中有2位是15年的創班學員及15位10年以上的資深學員。

張山蔚說，現在應舊生及求知若渴學員的需求，課程不能重複，需不斷吸收新知、研究及整理，規劃各種新奇的講題，如:利用葵花油及雞蛋製作成「葵無露」，無毒又有效地防治病蟲害的方法；利用鵝蛋、羽毛粉、糖蜜、百恩菌製成有機質液態肥料，供植物吸收後「呱呱叫」生長等自然農法，讓學員每次上課都充滿期待及新鮮感。

來自香港，今年63歲的班員李志剛與57歲太太魏潔玲，因嚮往慢活人生，四年前從香港政府單位退休後，與太太決定移民到台灣，起初先在台南居住一段時間，後來在居住嘉義市的妹夫朋友介紹下，輾轉到嘉義市購屋定居。

李志剛表示，香港地小人稠生活緊張壓力大，休假時常與太太到郊區學習耕作，一來紓壓，二來能吃到較安全的蔬果。定居到嘉義市後，兩年前慕名前來參加自然農法班，在兩位老師用心教導及同學熱心學習下，學習到更安全無毒的友善農耕，一圓健康樂活的退休人生。

▲熱鬧滾滾的市集。（圖／記者翁伊森翻攝）

自然農法班班齡長達15年的班員，分別是今年65歲的班員林榮村，因在藥廠服務，感受健康無毒的人生才能免於疾病纏身，15年前自然農法班開課後，上課學習至今；另外一位是今年70歲的班員王宗熙，因對自然農法有濃厚興趣，也是從一開課學習至今，自五河局退休後，運用所學，將父親休耕多年的農田，採自然農法栽種健康無毒的水稻及地瓜。

胡安慶老師表示，嘉義市社區大學自然農法班在春季及秋季課程結束後，還會舉行「返校日」，召集學員回班充電，為全台社大之首創。

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