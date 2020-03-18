台股尾盤重挫220點！指數險守9200點　創逾3年新低

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（18）日開平走低，早盤雖在平盤附近遊走，但午後卻一路向下，跌點更擴大到200點以上，一路跌破9400、9300兩大關卡，終場下跌220點或2.34%，收在9218點，為2016年12月、逾3年以來新低。今日成交量2097.54億元。

蘋概三王中，台積電（2330）以260元作收、下跌2.99%；股王大立光（3008）收在3600元、下跌3.61%；鴻海（2317）收在70元、下跌0.85%。

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在類股表現部分，塑膠、汽車、觀光、玻璃等類股持續重挫，電器電纜類股上漲逾3%。

美股昨日收盤大幅反彈，但台股今日表現相對淡定，兆豐投顧協理黃國偉指出，16日美股收盤重挫12%，台股17日跌勢相較美股輕微，因此當美股昨日收盤大漲時，台股今天的反彈幅度小一些也可以預期。

而台股今日早盤雖守在平盤附近，但午後卻遭遇賣壓，指數一路下探，黃國偉指出，主要應該是受到疫情管制中心宣布全面入境管制影響，導致市場恐慌情緒上升。他指出，在疫情緩和以前，市場信心都很薄弱，因此容易一有利空消息出來，就導致台股有探底走勢。

在今日盤面當中，電器電纜類股逆勢走高，黃國偉表示，該產業以內需為主，並與未來發展的風電建設相關。疫情結束後，風電建設還是會繼續進行，中長線前景可期，加上該類股從去年開始就一直處於弱勢，因此股價評價位置偏低，才會吸引部分避險買盤往這種防守型、基期不高的標的移動；其他則是個股各自表態，未有明顯題材。

黃國偉指出，目前投資人操作還是應該要「停看聽」，美股雖然昨日反彈，但也不一定已經持穩，加上疫情持續擴散，要吸引資金進場難度滿高，建議短期還是暫時維持觀望比較好。