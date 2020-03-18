毀滅倒數？疾控專家佛西：美國疫情頂峰或在45天後到達

▲疾控專家預估：美國疫情頂峰或在45天後到來。圖為西雅圖已展開新冠肺炎疫苗人體臨床實驗。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

死亡人數破百、50州全部「淪陷」，美國的新冠肺炎疫情日趨嚴峻。在大敵當前的挑戰下，紐約州州長古莫(Andrew Cuomo)表示，45天後，美國疫情將迎來頂峰。

美國「有線電視新聞網」(CNN)周二(17日)報導，美國「國家過敏及傳染病研究所」(National Institute of Allergy and Infectious Diseases,NIAID)所長、頂級疾控專家佛西(Anthony Fauci)當天也出席了記者會。當被問到對古莫有關疫情頂峰的看法時，他表示認同。

佛西說：「這是可能的，州長在對抗疫情方面做得很好，他估計45天並非不合理。」但佛西隨後補充，這個數字只是一個大概，而非確切的日期。他說：「（有關對時間數字）這必須謹慎，當你說了這個數字後，就必須對它負責。但如果這個數字並非如此，那麼你就有麻煩了。」

當天稍早，之前跟總統川普在推特上「開幹」的古莫，在記者會上說：「預計疫情的高峰會在約45天後到來，或早一點或晚一點，這取決於我們的行動。」

他預計，到時候紐約州將需要11萬張病床。然而眼下紐約州只有53000張病床、以及3000張加護病房(ICU)病床，全國範圍內的病床數也不夠。 古莫說：「真正問題是，當病例數達到高峰、同時影響到醫療體系時，我們將沒有足夠的醫院病床。」

之前，古莫曾表示已經給川普寫了一封信，希望他出動軍隊把一些現有的建築物改造成醫院，以提高醫療系統的承受能力。他並且拿中國大陸作例子，指大陸在一個月內蓋了好多所醫院，就是因為動員了國家力量。

除了佛西與科莫外，前美國「食品和藥物管理局」局長戈特利布周一也表達了類似的觀點。他接受「消費者新聞與商業頻道」(CNBC)訪問時警告說：美國疫情的高峰將會在4月底或5月初到來。

他同時表示，美國政府目前宣傳的「保持社交距離」方針，在6到8周後才會看到實際效果，而此一方針的目標在於：將疫情的峰值「保持在耗盡醫療體系資源的水準以下」。

當前的美國疫情日趨嚴峻，截至美東時間17日晚上7點40分，約翰霍普金斯大學統計的美國累計新冠肺炎確診病例6420例，死亡108例。 古莫則宣布紐約州的新冠肺炎確診人數達1374人，成為全美第一個突破1000名確診病例的州。以約翰霍普金斯大學資料為例，自3月11日以來，美國每天的新增病例數就一直在上升。

美國總統川普稍早前也承認，美國的疫情可能持續到7月或8月，甚至更久，在這段期間經濟活動將持續受到影響。