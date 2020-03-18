「離中國最近確診人卻少」加拿大學者建議：該效法台灣如何防新冠肺炎！

▲加拿大疫情嚴重，學者建議效法台灣。（圖／路透）

文／中央社記者胡玉立多倫多17日電

台灣抗疫有成，多倫多大學精神病治療學系副教授沙克曼（Miriam Shuchman）投書多倫多星報（Toronto Star），建議加拿大向台灣學習如何對抗武漢肺炎。

沙克曼同時是醫學綜合雜誌「邁佐紐夫」（Maisonneuve）專欄作家。星報16日刊出的投書中，沙克曼指出，基於鄰近中國及雙方人民往來頻密，台灣原被視為可能是2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情最嚴重的國家之一。但迄今疫情仍相對輕微，2360萬人口中只有59起確診病例（投稿日資料），一人死亡。

沙克曼引述美國史丹佛大學醫學院政策成果暨預防中心主任、台裔小兒科醫生王智弘在美國醫學學會期刊撰文內容指出，台灣的成功，源於它採取的防疫策略。

沙克曼表示，王智弘1月在台北教書時，即開始記錄台灣採取的措施，並與台北及加州同事合作，列舉台灣衛生當局採取的步驟，其中包括多項加拿大尚未採行的作法。

台灣採用「大數據分析」，整合健保資料與出入境資料，在疫情爆發初期，台灣運用健保資料，找出100多名出現嚴重呼吸道症狀但流感病毒檢驗結果為陰性患者，接受2019冠狀病毒檢驗後，其中一人檢驗結果呈陽性。

此外，台灣民眾因最近出國旅遊或出現症狀者，須進行14天居家檢疫。期間由政府配發手機，衛生官員可藉此電子方式監控其行蹤。而為確保隔離民眾福祉，各社區里長必須前往探視，並送交食物，但不進入屋內。

另外，所有抵達台灣旅客都必須在健康申報表上，正確填報過去14天的旅遊與接觸紀錄。謊報者將被罰款最高台幣15萬元。

沙克曼指出，因為台灣不是世界衛生組織（WHO）成員，WHO並沒有台灣抗疫資訊，也沒有加以分享。台灣從美國疾病防治中心（CDC）和日本、加拿大及其他國家聯繫單位，取得疫情資料。WHO網站公告台灣武漢肺炎的資料，作法彷彿資料都是中國蒐集提供的。

台灣衛生官員表示，WHO把台灣排除在外，增加台灣在2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）危機時的防疫困難，當時台灣醫院承受極大壓力。

沙克曼指出，台灣在2009年至2016年間，曾獲邀以觀察員身分，參與世界衛生組織相關會議。台灣現任政府上台後，台灣卻失去參與管道。2018年，台灣疾病管制署署長告訴一群受邀訪台的國際新聞記者，WHO「應該為了人類健康，打開心胸」。兩年後的今天，武漢肺炎蔓延全球，台灣獨自採取的充足準備，可能挽救了許多生命。

沙克曼表示，一如王智弘所言：「WHO這次發布警告的時機遲緩，特別是有關國際旅行方面。台灣已經學會更加自立自強。」