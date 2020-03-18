　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

暴跌促投資人逢低買進　金價反彈止住5連跌

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲墨比爾斯認為，投資黃金會是一個規避風險的好選擇。（圖／路透）

▲金價連續5個交易日下跌，使逢低買盤者大量湧現。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

金價連續5個交易日下跌，使逢低買盤者大量湧現。紐約4月交割的黃金期貨一度觸及每盎司1,554.3美元，較周一收盤價上漲67.8美元，漲幅達4.6%，為2016年6月英國脫歐公投以來最大單日漲幅。截至台北時間中午12點整，4月黃金期貨價格為每盎司1,533.3美元。

白宮擬推出一項1兆美元的財政刺激方案，包括於2周內向美國公民各發放1000美元現金。美國聯準會（Fed）周二（17日）也宣布重啟金融危機時期的商業票據籌資機制（Commercial Paper Funding Facility），為金價提供進一步支撐。鉑金和鈀金也跟著反彈，從周一的全球經濟衰退擔憂中復甦。

請繼續往下閱讀...

US Global Investors首席交易商Michael Matousek表示，黃金背後有許多基本因素可幫助金價走高，鑒於過去2天的虧損，的確有技術方面的優勢。「這是人們進入黃金市場的絕佳機會。」

高盛（Goldman Sachs）分析師在報告中指出，金價也因油價下跌而受挫，「因為俄國央行的採購暫停，且也可能因此引發拋售。」「短期內，金價可能在試圖尋求新平衡期間維持波動。」

由於新冠肺炎疫情迅速在全球蔓延，貴金屬被市場大量拋售所困，投資人不得不出售手邊資產以彌補追加保證金的需求。不過在Fed表示將購買短期債券以解凍因疫情而緊張的信貸市場後，美股周二反彈。RJO Futures資深市場策略師Bob Haberkorn指出，「Fed介入是事實，他們開始向市場投放更多流動性，這支撐了金價走高。」

截至稍早，5月白銀期貨上漲2.6%至每盎司12.82美元；4月鉑金期貨上漲1.82%至每盎司677.4美元；6月鈀金期貨下跌0.46%至1,502.6美元。白銀、鉑金、鈀金在某種程度上都屬於工業金屬，Bob Haberkorn表示，由於疫情影響，市場預期需求前景下滑，自然價格會有所下跌。此前白銀曾一度觸及2009年以來低點。

ET快訊
她上機噴酒精消毒！外國乘客「可噴我座位」下秒舉動網傻眼：就不
南部2大學生與確診同學共餐！1發燒37.8°C進負壓　2人一
全台最美漫畫店「封印境外旅遊書籍」網大推！消除出國慾望守護台
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台股尾盤重挫220點！台積電跌近3%　指數險守9200點

貿聯-KY去年EPS 15.54元　決議配發現金股利9元

暴跌促投資人逢低買進　金價反彈止住5連跌

西勝2019年EPS 0.92元　決議配發現金股利0.5元

全球封關！國際油價週二跌6%創4年新低　今天早盤反彈1%

謝金河：體質不好的企業小心了！台股跌落萬點　逾500檔跌破浄值

主計長：疫情若控制在6個月內　GDP保2沒有問題

外資逃殺！台積電淪為提款機　90天市值蒸發2.1兆元

K董逆襲！法院挺張國煒可繼承百億遺產　長榮集團回應了

長榮創辦人張榮發遺產稅之爭再浮出檯面　國稅局：個案無法評論

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

兒被隨機殺死！父淚「要判死刑」　律師分析：恐只關3年半就出來

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

吳尊遭老婆吐槽：太囉嗦了！　為哄她浪漫送出「一朵玫瑰花」

頭份三寶越雙黃線逆向超車！　下秒遇魔王「倒退嚕」超悲劇

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

台灣將宣布禁止入境？陳時中「幾乎了啦！」：還需要很多判斷

台股尾盤重挫220點！台積電跌近3%　指數險守9200點

貿聯-KY去年EPS 15.54元　決議配發現金股利9元

暴跌促投資人逢低買進　金價反彈止住5連跌

西勝2019年EPS 0.92元　決議配發現金股利0.5元

全球封關！國際油價週二跌6%創4年新低　今天早盤反彈1%

謝金河：體質不好的企業小心了！台股跌落萬點　逾500檔跌破浄值

主計長：疫情若控制在6個月內　GDP保2沒有問題

外資逃殺！台積電淪為提款機　90天市值蒸發2.1兆元

K董逆襲！法院挺張國煒可繼承百億遺產　長榮集團回應了

長榮創辦人張榮發遺產稅之爭再浮出檯面　國稅局：個案無法評論

4豪宅總額9.6億　「和平大苑」成2019年豪宅王

13名國會議員自主隔離　美國確診已超過6300人

台股尾盤重挫220點！台積電跌近3%　指數險守9200點

繁星計畫成績優異　台東高中61人上榜3人上台大

謝金河／大浪打過來　越靠攏政治的越早趴下

LACOSTE一次聯名三個藝術家！招牌小鱷魚變得更可愛　每隻都是細節

抵台後要居家檢疫14天　戴資穎安心：回到熟悉地方大家都戴口罩

食藥署預告修正「手搖杯標示」　要標明「最高總糖量、總熱量」

桃園2男深夜搬「防疫酒精」　警一測露餡！大樓起出47公斤液態毒品

別再出國了！作家曝國外醫療「3殘酷真相」：就像玩自由落體…卻沒有綁繩子

財經熱門新聞

即／道瓊跌破2萬點　美股吐回漲幅

道瓊期指一度轉跌又翻漲　上漲347.5點或1.72%

法院挺張國煒可繼承百億遺產　長榮集團回應了

「疫」外收穫！經部今將公佈新電價「可望連四凍」

元大S&P原油正2 ETF淨值逼近2元下市門檻　證交所：投資人應注意風險

網傳確診案例室友的女友任職投顧　董座闢謠

影／股市何時能止跌？　專家教你從「這幾點」判斷

郭台銘緊抱鴻海持股8個月不變　年後以來身家縮水277億元

台積電淪為提款機　90天市值蒸發2.1兆元

26歲正妹在永慶擁百萬收入

謝金河：台股守9000點逾500檔跌破浄值

國際原油下跌逾9%　專家估：下周柴油零售價可望調降一角

刮刮樂棋開得勝搶市　頭獎200萬有3個

台股重摔！上市櫃祭庫藏股買回金額97億

更多熱門

相關新聞

投資人「要錢不要貨」　金價今年首破1500美元關卡

投資人「要錢不要貨」　金價今年首破1500美元關卡

新冠肺炎疫情蔓延，全球央行紛紛出手救市，但聯準會（Fed）2周內2度降息反而使市場恐慌急速升溫，作為避險資產的黃金同樣驟跌。金價周一（16日）跌破1,500美元關卡，截至今（17）日上午10點16分，4月黃金期貨價格為每盎司1,492.1美元。

陳美伶「好多金」　市值1600萬

陳美伶「好多金」　市值1600萬

趁金飾店老闆秤重　短髮女10秒偷1兩金項鍊

趁金飾店老闆秤重　短髮女10秒偷1兩金項鍊

金價本週大跌6.7%！創7年來最大單周跌幅　因投資人急於變現

金價本週大跌6.7%！創7年來最大單周跌幅　因投資人急於變現

受股市暴跌拖累　黃金失守1650美元關卡

受股市暴跌拖累　黃金失守1650美元關卡

關鍵字：

黃金金價貴金屬

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

外交部宣布19日0時起台灣限制外國人入境

斯亞掰了吳宗憲公司「待3年圓夢了」經紀人回應

「在不瘋狂」成員解約「全團只剩他」　巴巴烙卡3年合約傻眼

研究：O型血人群相對不易感染新冠肺炎

團體夜闖台北明星高中　拍性愛片

與宋慧喬同時爆紅！她淪三級片女角

Popu Lady庭萱嫁陳柏霖倒數！8年戀修正果同居

小鬼攤地…楊丞琳看傻：紅隊瘋了

伴郎確診！南部大學女碩士生參加婚禮「主動通報」

羅志祥爆秘籌婚禮！1原因周揚青斬8年情

指揮中心：非本國籍人一律限制入境！

即／NBA杜蘭特新冠確診！　籃網4人中鏢

熊熊正牌男友曝光！爆1女沾5男

已婚型男議員　爆幽會北市人妻美女官

張榮發遺囑有效　張國煒獨得140億

更多

最夯影音

更多
里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死
包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

兒被隨機殺死！父淚「要判死刑」　律師分析：恐只關3年半就出來

兒被隨機殺死！父淚「要判死刑」　律師分析：恐只關3年半就出來

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面