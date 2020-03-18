暴跌促投資人逢低買進　金價反彈止住5連跌

▲金價連續5個交易日下跌，使逢低買盤者大量湧現。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

金價連續5個交易日下跌，使逢低買盤者大量湧現。紐約4月交割的黃金期貨一度觸及每盎司1,554.3美元，較周一收盤價上漲67.8美元，漲幅達4.6%，為2016年6月英國脫歐公投以來最大單日漲幅。截至台北時間中午12點整，4月黃金期貨價格為每盎司1,533.3美元。

白宮擬推出一項1兆美元的財政刺激方案，包括於2周內向美國公民各發放1000美元現金。美國聯準會（Fed）周二（17日）也宣布重啟金融危機時期的商業票據籌資機制（Commercial Paper Funding Facility），為金價提供進一步支撐。鉑金和鈀金也跟著反彈，從周一的全球經濟衰退擔憂中復甦。

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US Global Investors首席交易商Michael Matousek表示，黃金背後有許多基本因素可幫助金價走高，鑒於過去2天的虧損，的確有技術方面的優勢。「這是人們進入黃金市場的絕佳機會。」

高盛（Goldman Sachs）分析師在報告中指出，金價也因油價下跌而受挫，「因為俄國央行的採購暫停，且也可能因此引發拋售。」「短期內，金價可能在試圖尋求新平衡期間維持波動。」

由於新冠肺炎疫情迅速在全球蔓延，貴金屬被市場大量拋售所困，投資人不得不出售手邊資產以彌補追加保證金的需求。不過在Fed表示將購買短期債券以解凍因疫情而緊張的信貸市場後，美股周二反彈。RJO Futures資深市場策略師Bob Haberkorn指出，「Fed介入是事實，他們開始向市場投放更多流動性，這支撐了金價走高。」

截至稍早，5月白銀期貨上漲2.6%至每盎司12.82美元；4月鉑金期貨上漲1.82%至每盎司677.4美元；6月鈀金期貨下跌0.46%至1,502.6美元。白銀、鉑金、鈀金在某種程度上都屬於工業金屬，Bob Haberkorn表示，由於疫情影響，市場預期需求前景下滑，自然價格會有所下跌。此前白銀曾一度觸及2009年以來低點。