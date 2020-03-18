主計長：疫情若控制在6個月內　GDP保2沒有問題

▲行政院主計總處主計長朱澤民（左）。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟成長，行政院主計總處主計長朱澤民今（18）日出席立法院財委備詢時指出，政府預計投入紓困振興經費1,000億元，疫情如果延燒控制在6個月內，「全年經濟成長保二沒有問題」。

朱澤民表示，除了紓困振興特別預算600億元，行政院也彙整各部會基金及可移緩濟急的公務預算另投入400億元，盡量增加供給、提高經濟總和需求，讓消費、投資、出口不太受到影響，經濟不要下降太多。

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不過現場就有立委質疑1000億元預算規模太少，朱澤民解釋，政府陸續投入600億元、400億元，合計達千億元，約占國內生產毛額（GDP）0.5%，換言之，已達一定規模，對於經濟會有所幫助。

此外，國民黨立委林德福更提出，美國總統川普日前表示，疫情若持續延燒，美國恐步入經濟衰退，台灣是否也有衰退或是系統性風險。

朱澤民回應，計總處2月發布經濟預測時，以疫情延續三個月來估算，對經濟成長率影響0.35至0.5個百分點，並下修今年經濟成長率0.35個百分點至2.37%；但若疫情延長到六個月，可能影響變為0.6至0.9個百分點。由於目前政府有編列預算助經濟，在此情況下，如果疫情控制在六個月內、也就是7月底前，經濟成長率保二應該還是沒有問題。

