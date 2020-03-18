外資逃殺！台積電淪為提款機　90天市值蒸發2.1兆元

▲權值三王近日淪為外資提款機。（圖／記者湯興漢攝）

記者周康玉／台北報導

台股近日跌深，權值股淪為外資提款機。近五日外資賣超前五名為台積電、鴻海、中信金、大立光、永豐金，權值三王皆名列其中。權值股王台積電連九天遭外資倒貨，近十個交易日賣超張數達28.7萬張，以近十日賣超均價293.22計算，賣超840億元；大立光近十日賣超達1081張，以近十日賣超均價4158.57計算，賣超45億元。

受到美國總統川普推出緊急紓困計畫激勵，包括薪資減稅、小型企業援助,以及航空等產業紓困救濟金等，美股指數17日大幅反彈道瓊工業指數急升1048點。美半導體大廠AMD上漲8.19%、高通上漲6.79%、美光上漲8.44%等，連帶台積電ADR和日月光ADR齊漲，分別漲8.11%和4.99%。

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台積電今（18）日以269元開出、漲3.5元，盤中走箱型格局，最低價來到265元，創下去年9月以來新低，市值縮減至6.8兆元，和今年1月14日歷史新高346元、市值8.97兆元相較下，短短3個月市值蒸發2.1兆元，等於一天蒸發200億。

台積電即將於明（19）日除息2.5元，以台積電今年每股獲利仍可達16元。法人表示，台積電因融資餘額減肥，股價已來到合理區間，看好明日填息。

大立光今日以3760元、漲75元開出，開高壓回，最低價來到3700元，最高來到3817元、漲75元。

▼大立光今日盤勢走穩。（圖／記者湯興漢攝）