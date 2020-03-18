傳國泰今將公布「重大重組計劃」　國航注資成大股東

▲國泰航空清。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

國泰航空今（18）日將向員工公布「重大重組計劃」，網路上傳出5大重點，包含將裁員並合併國泰及港龍飛行服務，且中國國際航空（國航）將注資，壓低英資太古成成大股東。

根據「香港01」報導，「CX Secrets」（國泰秘密）近來不斷有各種傳聞，包含國泰將裁員減低成本，國泰航空日語、韓語及馬來語空服員會陸續被要求轉至港龍，另外前線地勤人員則會改屬香港機場地勤服務（HAS）旗下。

而股東也有可能異動，目前由太古佔45%股權最大，再來是國航29.99%、建滔化工集團5.01%，現在傳聞國航將會注資，變身為最大股東，讓太古變小股東。

▲中國國際航空。（圖／CFP）

而國航成為大股東後，國泰可能會跟隨國航，轉向星空聯盟（Star Alliance），不再適用「亞洲萬里通」（Asia Miles），而之後會員們可能就無法繼續使用飛行哩數換國泰機票。

最後則是有傳聞稱，國泰之後可能會開設吉隆坡廉航支線。但不確定是否因為港龍將於3月起接辦國泰來往吉隆坡每天4班的航線安排混淆。

對此國泰回覆，不會就謠言或揣測作任何評論。據了解，國泰今日將會與350名管理層會議，預料部分職位將有新安排，但不會解僱大批員工。有中層員工透露，港龍很久以前就開始計劃設吉隆坡航線，不過從未聽過國航將會收購國泰。

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